Ističe rok za predaju lista za Nacionalne savete

BEOGRAD – Poseban birački spisak za izbore za Nacionalne savete nacionalnih manjina, koji se održavaju 4. novembra, biće zaključen u ponoć, kada ističe i rok za predaju lista Republičkoj izbornoj komisiji, izjavila je pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokane samouprave Ivana Antić.

U ponoć se zaključuje posebni birački spisak, a to je rok nakon koga će ministarstvo pripremiti izvode iz Posebnog biračkog spiska i dostaviti ih izbornoj komisiji radi sprovođenja neposrednih izbora na kojima će skoro pola miliona građana Srbije – pripadnika 22 manjinske zajednice moći da bira peredstavnike za Nacionalne savate, rekla je Antić za Tanjug.

„Ono što je jako važno jeste da i nakon tog roka građani mogu podnositi zahteve za upis, brisanje, promenu podataka u Posebnom biračkom spisku i to sve do 72 sata pre održavanja izbora što je do 1. novembra“, rekla je pomoćnica ministra i podsetila da će ove godine na izbore izaći i pripadnici poljske i ruske manjine, koji do sada nisu imali svoje formirane savete.

„Skoro pola milona građana Srbije – pripadnika 22 manjisnke zajednice 4. novembra će moći da bira svoje predstavnike za Nacionalne savete nacionalnih manjina, a među njima i pripadnici poljske i ruske manjine koji do sada nisu imali formirane nacionalne savete“, rekla je ona i ocenila da je statistički gledano, interesovanje pripadnika nacionanih manjina ove godine veće u odnosu na prethodne izbore.

Dodala je da je to trend koji prati svake izbore.

Antić je podsetila da su ovo redovni izbori na kojima se biraju clanovi Saveta i ukazala je na znacaj tih organizacija koje imaju ovlašćenja u oblasti kulutre, inofrmisnja i obrazovanja i službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina organizovani su na dva načina – neposredno glasanjem i posredno, putem glasanja na elektorskoj skupštini.

Antić je podsetila da će 18 nacionanih manjina članove birati na neposrednim izborima, a četiri – hrvatska, crnogorska, makedonska i ruska putem elektorskih skupština.

„Crnogorska manjina predala je 115 elektorskih prijava a makedonska 79 iako im je bio dovoljno 45, ruska 103, sto je pet puta vise od potrebnih 20, a hrvatska 82, 22 više od potrebnog minimalnog broja“, rekla je ona.

Antić je podsetila da broj članova Nacionalnih saveta zavisi od broja pripadnika nacionalnih manjina, da je minimalan 15, a maksimalan 35.

„Nacionalne manjine do 10.000 pripadnika biraju 15 članova Saveta, do 20.000 – 19, do 50 hiljada 23, a ukoliko imaju između 50 i 100.000 biraju 29 članova Saveta“ rekla je Antić i dodala da će sve nacionalne manjine poput Mađara, Bošnjaka, Roma koje imaju više od 100.000 pripadnika birati 35 predstavnika.

Nakon izbora, rok za objavljivanje konačne liste i rezultata izbora, je 96 sati, odnosno 8. novembar do 20 sati, rekla je ona i dodala da Saveti, nakon što RIK objavi rezultate u Službenom galsniku, imaju obavezu u roku od 20 dana da konstituišu Savete, formiraju organe i vrlo brzo počnu da rade.

