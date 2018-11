Ivanović: Situacija, možda, nikad teža

KOSOVSKA MITROVICA – Direktor KBC Kosovska Mitrovica Milian Ivanović rekao je danas, na protestu zdravstvenih radnika u Kosovskoj Mitrovici, da je još pre mesec dana tražena saglasnost za kiseonik, koja još nije dobijena, kao ni saglasnost za sanitetski meterijal.

Ivanović je rekao da Srbi traže slobodu, da žive i rade mirno, da mogu da se leče.

Protest je zakazan kako bi se ukazalo na katastrofalne posledice odluke Prištine o taksama na proizvode iz centralne Srbije, što je blokiralo dopremanje lekova i sanitetskog materijala iz centralne Srbije na KiM.

Ivanović je rekao da je situacija teška, možda, kaže, i nikad teža i neizvesnija, jer se ovog puta vrši i institucionalno nasilje nad Srbima, a može se, ističe, rešavati samo jedinstvom i slogom.

„Haradinaj postavlja neke uslove – ili ćete priznati Kosovo ili će vam ostati sankcije kojim ćemo vas uništiti… Ako ne prihvatimo, on će srušiti vlast… On je glasnogovornik stranih sila. A, to čujemo i od nekih malih krugova, nekog opoziocionog saveza, koji predlažu iste mere. Ti pojedinci iz kruga dvojke, ti vazali, marionete, pioni, očigledno da su im iste gazde, čiji su plaćenici“, rekao je Ivanović.

Poručio je da se Srbi na KiM bore mirno, demokratski, civilizovano.

Kako je rekao, bolnica u Kosovskoj Mitrovici je već bila jednom bila „odbranjena“ i ostala je bastion, u kojem se svi pacijenti leče i mogu da dobiju zdravstvenu zaštitu.

„Stvari su jasne, mi tražimo slobodu, hoćemo mirno da živimo, radimo, da možemo da lečimo ljude“, rekao je on.

Ivanović je poručio da je država dala jasno i glasno bezrezervnu podršku i da je rekla da neće dozvoliti nikakav pogrom i da su crvene linije životi ljudi i njihova sloboda.

„Bili smo kod predsednika, u razgovorima kažu ono što rađa optimizam i nadu – da imamo punu podršku džave za razliku od ranijih perioda. Postoji podrška i jedinstvo i država će učiniti sve što može, samo da mi ne nasedamo na provokacije, da metodom Markala ili Tačka sličan scenario (Albanci) ne sprovedu u delo“, rekao je Ivanović.

Ivanović je rekao da su Albanci u prethodnih 20 godina vršili perfidno nasilje nad Srbima, etnički motivisano, a da se teror nastavlja na nov način.

„Setili su se i ekonomskog nasilja, sada pokušavaju izgladnjivanjem i ugrožavanjem egzistencije Srba, da dovrše etničko čišćenje i stvaranje lažne, kako oni kažu, etnički čiste države, kako bi formirali veliku Albaniju“, rekao je Ivanović.

Državi, kaže, poručuje da razmotri sve ostale mere.

„Da razmisli i o reciprocitetu i drugim merama, zajendo sa nama, jer prvi put imamo puno jedinstvo“, dodao je Ivanović.

Protestu prisustvuju i predstavnici Srpske liste, na čelu sa predsednikom Goranom Rakićem, ali i predstavnici FK Crvena zvezda Dragan Džajić, Zvezdan Terzić i Mitar Mrkela.

Ispred Kliničko bolničkog centra je i veliki broj građana, koji transparentima poručuju – „Naša deca su gladna“, „Ne zatvarajte nas u geta“, „Nemamo lekove“, „Svete, dokle ćes zatvarati oči“, „Nemamo kiseonik za inkubatore“, „Stop nasilju Prištine“, „Imamo pravo na hleb“, „EU otvori oči“…

Direktorka Doma zdravlja Kosovska Mitrovica Miljana Nikolić istakla je da kao i prethodnih dana Srbi na KiM se i danas časno bore za svoj opstanak u južnoj pokrajni i šalju poruku da ne planiraju da odu.

„Poruka Prištini – možete da nam uzmete hranu, lekove, sigurnost, ali nikada ljubav prema Srbiji, KiM, veru, naše heroje, hrabrost i istoriju gde jasno piše Kosovo je Srbija“, rekla je Nikolić.

Iz Instituta za javno zdravlje Kosovska Mitrovica Branislav Ivanović kazao je da je zavod jedina zdravstvena ustanova na KiM koja je opstala i posle 1999. godine, a koja pruža usluge pacijentima srpske, ali i drugih nacionalnosti.

Prema njegovim rečima, Institut je zadužen za ispitivanje vode za piće, životnih narmirnica, zdravstveni nadzor, kao i za nabavku i distribuciju vakcina za imunizaciju.

Nada se da Institut neće doći u situaciju da im nestane reagenata i drugog materijala koji su im neophodni za rad, kao i distribucija vakcina.

„Demokratskom borbom i mirnim protestima, uz spremnost za dijalog i kompromis, nastojaćemo da do toga ne dođe“, kaže Ivanović.

Upravnica KBC Kosovska Mitrovica Danica Radomirović upozorila je da je stanje kritično i da nagoveštava humanitarnu katastrofu.

„I posle 19 godina mi smo na istom mestu i borimo se za slobodu, a potrebniji smo našim pacijentim u bolnicama. Poručujemo ostaćemo na svojim radnim mestima i braniti pravo na naša vekovna ognjišta“, rekla je Radomirović.

Glavna sestra bolnice Ivana Stojisavljević istakla je da su mnogo puta sa istog mesta, kao i danas branili svoju bolnicu i grad, te da ta borba traje.

Upozorila je da se nalaze pred humanitarnom katastrofom, kao i da su zalihe lekova i drugog materijala sve manje.

„Ne dozvoljavaju nam da obavaljamo svoj posao i da adekvatno zbrinjavamo naše bolesnike. Preuzeli su druge institucije, ali škole i bolnice ne damo“, podvukla je Stojisavljević.

Prema njenim rečima, srpska deca su samo srpska, pacijenti u KBC Kosovska Mitrovica su njihovi i neće dozvoliti Albancima da im oni pomažu.

Apelovala je na Svetsku zdravstvenu organizaciju da reaguje i spreči humanitarnu katastrofu.

Okupljenima na skupu pročitala je poruku podrške Saveza zdravstvenih radnika Srbije u kojoj je navedeno da će se boriti zajedno za ljudska prava.

Predsednik privremenog organa opštine Kosovska Mitovica Aleksandar Ćirić poručio je da 10. dan zaredom srpski narod prkosi, opstaje i protivi se odlukama Prištine na takse od 100 odsto na robu iz Srbije.

„Već mesecima pokušavaju da nas svađaju, ali uspeli su da nas ujedine i u tome da im pokažemo da odavde nema nazad, jer i pored pritisaka nastavljamo da gradimo“, kazao je Ćirić.

Najavo je da će za 10 dana početi rekonstrukcija KBC Kosovska Mitrovica, da će danas biti dodeljna 24 stana stanovnicima severne Kosovske Mitrovice, kao i da će do kraja godine biti dodeljeno ukupno 72 stana.

Pozvao je međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak da se ukinu carine od 100 odsto i poručio da je država Srbija uz srpski narod na KiM, te da neće dozvoliti da nijedan građanin gladuje.

(Tanjug)