Ivica Dačić u Doljevcu: Snaga naše partije je u ljudima!

DOLJEVAC – U okviru kampanje za lokalne izbore u opštini Doljevac, danas je održana konvencija Socijalističke partije Srbije, na kojoj je lider socijalista Ivica Dačić istakao da je snaga te partije od 90-tih godina do danas u ljudima i naglasio da je neprihvatljivo bilo kakvo ucenjivanje Srbije.

Predsednik SPS je rekao da očekuje da će međunarodni pritisak, pre svega od Zapada, naterati Prištinu da povuče njihovu nepromišljenu odluku.

„Dosta je bilo u ucena i uslovljavanja, vreme kada su to mogli da rade je davno prošlo. Haradinaj je najavljivao mnoge stvari koje se nikada nisu obistinile, pa i to da će takozvano Kosovo ući u Interpol, a danas ceo svet vidi kako se to obistinilo. Zato se ne bih mnogo obazirao na njegove najave i obećanja“, rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, Srbija je već odgovorila na ove nečuvene i necivilizacijske mere tako što je od svih koji imaju ikakav uticaj zatražila da ovaj problem reše, jer Priština to neće rešiti sama od sebe.

„Mi smo građanima pokazali da je SPS spreman da se menja i da se stalno unapređuje. Mi nismo bez razloga druga partija po političkoj snazi u Srbiji, i to stabilno već nekoliko godina, jer smo za razliku od mnogih drugih svesni da su promene jedina konstanta u politici“, rekao je Dačić i dodao da je glas za njega i SPS, glas za bolju budućnost Srbije.

Dačić je, navedeno je u saopštenju, rekao da želi da socijalisti budu posvećeni svojoj zemlji, jer je i on, na neki način, dokaz kako se od običnog člana svojom posvećenošću postaje predsednik koji brani interese srpskog naroda u međunarodnoj areni.

„Od 90 godine sam rastao uz ovu partiju, bio sam prisutan kada je bilo dobro i ostao sam kada je bilo teško, ali sam se svojom istrajnošću izborio da se naša partija vrati na političko nebo Srbije, kako bi našim zalaganjem obezbedili bolji život građanima naše zemlje“, kazao je Dačić.

On je podsetio da se ove godine obeležava i 200 godina od rođenja Karla Marksa, ali i 100. godišnjica od završetka Prvog svetskog rata i poručio da bi iz svih tih dogadaja i godišnjica trebalo izvući pouke.

Dodao je da je u Prvom svetskom ratu život izgubila skoro trećina građana Srbije, ali i da se na kraju teško može reći da su te žrtve pale za neke ciljeve koji su doneli dobro Srbiji i Srbima, i da „nije siguran da bi krenuli u rat da su znali da se bore za Jugoslaviju, a ne za Srbiju“.

„Mi smo bili narod koji je platio najvišu cenu te ideje koja je bila dobra, saveza balkanskih naroda, kao pomoćnog sredstva za oslobađanje od Turske i Austrougarske, ali su drugi narodi bivše Jugoslavije tu ideju i državu zloupotrebili da bi srpski narod ostao tamo gde je bio na početku Prvog svetskog rata. To je poruka za svako rukovodstvo kada donosi odluke od nacionalnog i vitalnog interesa“, rekao je Dačić.

Naznačio je da su Srbi najveće žrtve genocida i etničkog čišćnja i da je nad Srbijom počinjen ratni zločin bombardovanjem, te da Srbija ne sme da odustane od odbrane nacionalnih i državnih interesa, a posebno ne sme da prihvati ucene kosovskih zvaničnika.

Dačić je pozvao sve građane Doljevca da 16. decembra izađu na izbore i podrže listu pod rednim brojem 3, jer mogu da vide sa kojom se posvećenošću on bavi svim pitanjima vezanim za državu i bolji život građana Srbije.

Zamenik predsednika prof. dr Žarko Obradović rekao je da građani Doljevca i juga Srbije mogu na ličnom primeru svog komšije, druga i prijatelja, predsednik Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, da vide da se istrajnost, upornost i rad isplate.

„Ivica Dačić je, kao dete iz Žitorađe, svojim znanjem, mudrom politikom i iskrenim zalaganjem uspeo da dosegne do najviših državnih funkcija“, rekao je Obradović i dodao da Socijalističkoj partiji Srbije građani veruju upravo jer se Dačić posvećeno zalaže za interese naše zemlje.

Na konvenciji SPS za lokalne izbore u opštini Dolevac, u prepunoj sali, obratio se i predsednik Izvršnog odbora Vladan Zagrađanin, koji je naveo da socijalistima građani veruju upravo zato što nikada nisu izdali interese Srbije i srpskog naroda zato što smo svaki dan sve brojniji, organizovaniji i sve jači.

„Verovaće nam i 16. decembra ovde u Doljevcu gde ćemo se boriti za svaki glas i braniti rezultat na svih 37 biračkih mesta“, istakao je Zagrađanin.

Konvenciji su prisustvovali i potpredsednik SPS Branko Ružić, potpredsednici IO SPS Đorđe Čabarkapa i Slobodan Milošević, i predsednik Socijalističke omladine Srbije Uglješa Marković, kao i mnogobrojni funkcioneri iz Nišavskog, Jablaničkog i Topličkog okruga.

