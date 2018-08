Izložba Pokreta za preokret povodom šest godina od formiranja kaolicione vlade SNS i SPS

Pokret za preokret organizovao je večeras u Beogradu izložbu plakata „Šest godina propadanja“ povodom šest godina od formiranja koalicione vlade Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije kako bi, kako su naveli, „podsetili gradjane Srbije na propadanja u svim oblastima“.

Ispred nekadašnjeg restorana Ruski car u Knez Mihailovoj ulici izloženi su plakati s fotografijama i opisima, koji prikazuju dogadjaje koji su, po mišljenju predstavnika Pokreta za preokret, obeležili ovu i godine unazad do 27. jula 2012. godine.

Medju izloženim plakatima bilo je onih koji su podsetili na ubistvo lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, novogodišnju jelku u Beogradu, protest vozača u više gradova Srbije zbog cene goriva, Niški aerodrom, medije u Srbiji, nasilje nad ženama, lečenje dece, projekat „Beograd na vodi“ itd.

Lider Pokreta za preokret Janko Veselinović rekao je agenciji Beta da i ove godine organizuju izložbu kako bi gradjane i gradjanke podsetili na „sva propadanja koja se dešavaju u Srbiji poslednjih godina“, a naročito na „ponašanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se meša u sve“.

„Kroz izložbu i katalog hteli smo da pokažemo šta je to učinjeno u poslednjih godinu dana vladavine jednog čoveka – Aleksandra Vučića. U ovoj i prethodnoj godini bavio se i onim za šta nije zadužen da se bavi, dok se iza svetlosti dana dešava nešto što bi moglo značiti predaju Kosova i Metohije. Sve to samo da bi Vučić ostao na vlasti i naredne četiri godine“, rekao je Veselinović.

On je kazao da su kroz izložbu želeli da podsete gradjane i gradjanke na propadanja u oblasti školstva i zdravstva, na najniže plate, na smanjenje penzija, na porast kriminala u zemlji, kupovinu glasova na izborima, na to da mediji nisu slobodni i da opozicija nema mogućnost da dodje do Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine.

Dodao je da je zabrinjavajuće što se svake nedelje dešavaju mafijaški obračuni zbog čega gradjani u Srbiji ne znaju da li su im deca bezbedna ili ne.

Veselinović je kazao da je dobro što će ove godine biti formiran opozicioni Savez za Srbiju, koji će biti „protivteža sistemu koji Srbiju vodi u srednji vek“.

„Savez za Srbiju je nova šansa za Srbiju nova šansa da ovom režimu dodje kraj. Nadam se da iduće godine nećemo imati izložbu ‘Sedam godina propadanja'“, rekao je Veselinović.

Poručio je da će se Savez boriti u uslovima koji nisu fer, ali da će se u tu borbu upustiti kako beznadežnost ne bi dovela do toga da još veći broj ljudi napusti Srbiju.

Tokom izložbe gradjanima su deljeni katalozi sa plakatima.

(Beta)