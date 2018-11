Izmene za veću bezbednost na utakmicama

BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama koji treba da podignu stepen bezbednosti na njima.

Klubovi će sada morati da dostave policiji ime, prezime i JMBG svakog navijača koji kupi ulaznicu, a jedan navijač može da kupi najviše četiri karte.

Obaveza organizatora, po novom Zakonu je da ulaze otvori najkasnije dva sata pre početka pripredbe povećanog rizika, odnosno sat vremena kod ostalih priredbi.

Kaznu od milion do dva miliona dinara ubuduće će plaćati sportski savez, društvo ili organizacija koji ne osiguraju bezbedno održavanje utakmice ili ne angažuju redarsku službu.

Pod nasiljem i nedoličnim ponašanjem na sportskim priredbama smatra se naročito pokušaj unošenja ili unošenje u sportski objekat ili isticanje obeležja kojima se vređaju nacionalna, rasna, verska ili druga osećanja ili se na drugi način izaziva mržnja ili netrpeljivost koja može da dovede do fizičkog sukoba

Isto će se tretirati i posedovanje pirotheničkih sredstava i predmeta koji mogu da ugroze bezbednost, kao i maskranje lica radi prikrivanja identiteta u slučaju vršenja nasilja bilo kog oblika.

Zatvor od 30 do 60 dana, odnosno novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara, čeka one koji fizički napadnu učesnike utakmice, uništavaju imovinu, unose pirotehnička sredstva, alkohol ili predmete kojima mogu naneti drugima povrede, skrivaju identitet šalovima, pale navijačke rekvizite…

Takođe, zabranjena je prodaja ili konzumiranje alkoholnih pića u sportskom objektu ili na udaljenosti od jednog kilometra od središnje tačke sportskog terena u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, a u ostalim mestima do 300 metara za vreme održavanja sportske priredbe (vazdušnom linijom).

