J.Joksimović: Ništa novo od Hrvatske

BEOGRAD – Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas, reagujući na to da su se na sednici Komiteta za proširenje (KOELA) u Savetu EU predstavnici Hrvatske ponovo „žalili“ na Srbiju, da to nije ništa posebno novo od našeg suseda, ali da ih više zanima kako će se članice postaviti prema kredibilnoj politici proširenja, i da li će podržati otvaranje nekoliko poglavlja do kraja godine.

„Ako je tako bilo, a izgleda da jeste, ništa posebno novo od našeg suseda, neka usput urade introspektivnu analizu, jer to što se povremeno dešava u Hrvatskoj je ozbiljan izazov za vrednosti EU, ali to je pitanje za njih“, rekla je Joksimović Tanjugu.

Mene više zanima, istakla je, kako će se članice postaviti prema kredibilnoj politici proširenja, i da li će podržati otvaranje nekoliko poglavlja do kraja godine, jer dosta pozitivnih rezultata u reformskom procesu je Srbija preduzela i imamo rezultate veoma uverljive za otvaranje nekoliko poglavlja.

Na sednici Komiteta za proširenje (KOELA) u Savetu EU predstavnici Hrvatske ponovo su se „žalili“ na Srbiju i izneli niz zamerki na račun saradnje u oblasti ratnih zločina, govora mržnje, kao i na slobodu izražavanja u našoj zemlji, pišu današnje „Novosti“.

Kako navodi list, primedbe su na sednici održanoj u utorak imali i predstavnici Bugarske i to na nedavno održane izbore za savete nacionalnih manjina, kritičke su bile i baltičke zemlje kao i Poljska koje su tražile veće usklađivanje Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, a izneli su i zabrinutost zbog uticaja koji Rusija ima na ovom prostoru.

Inače, sednici je prisustvovao i šef delegacije EU u Beogradu Sem Fabrici koji je države članice pozvao da otvore nova poglavlja sa Srbijom.

On je rekao da je naša zemlja napredovala u poglavljima 23 i 24 pravosuđa i vladavini prava kao i da je pridruživanje Srbije deklaracijama u zajednickoj spoljnoj i bezbednosnoj politici u direktnoj vezi sa nacionalnom politikom prema KiM. Fabrici je zatražio i veće razumevanje članica po ovom pitanju.

Na ovom sastanku utvrđeno je da su tri poglavlja najviše odmakla i to 9, 17 i 18 koja tretiraju finansijske usluge, ekonomsku i monetarnu politiku i statistiku.

Prema saznanjima „Novosti“, Međuvladina konferencija na kojoj bi ova poglavlja mogla da budu otvorena zakazana je za 10. decembar.

(Tanjug)