Jačanje saradnje AP Vojvodine i Gornje Austrije

NOVI SAD – Delegacije Skupštine AP Vojvodine i Parlamenta savezne pokrajine Gornja Austrija, na čelu sa presednicima Ištvanom Pastorom i Viktorom Ziglom, razgovarale su danas u Novom Sadu o daljim pravcima saradnje dve regije koja, u institucionalnom smislu, traje već 13 godina.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor ocenio je da Gornja Austrija ima velika dostignuća u oblasti ekologije, ekonomije, privrede i tehnološkog razvoja, te da protokol o saradnji dve regije daje okvir za sticanje novih znanja, kao i u uključivanje u projekte koje realizuje ova prijateljska i partnerska regija.

On je naveo da je, s obzirom na trenutno predsedavanje Austrije Evropskom unijom, veoma značajna podrška ove zemlje daljim evropskim integracijama Srbije i smatra da je Srbija napravila veliki iskorak u približavanju EU, te da je spremna da se proces evropskih integracija odvija mnogo brže nego što je to do sada slučaj.

„AP Vojvodina takođe daje veliki doprinos ovom procesu. Imajući u vidu da na ovoj teritoriji živi više od 26 nacionalnih zajednica, mi smo kroz manjinski akcioni plan, koji je obuhvćen Poglavnjem 23, jasno definisali na koji način treba da se urede određena pitanja u cilju očuvanja nacionalnih identiteta“, rekao je Pastor.

Prema njegovim rečima, upotreba jezika i pisma, kultura, obrazovanje i informisanje, četiri stuba očuvanja nacionalnog identiteta, navedeno je u saopštenju.

Na inicijativu Pastora dogovoreni su i konkretni pravci buduće saradnje, a to su saradnja skupštinskih odbora za privredu, pomoć pri uvođenju e-parlamenta s obzirom na to da se Skupština AP Vojvodine već nalazi u ovom procesu i ima nameru da napravi značajan iskorak u ovoj oblasti, kao i saradnja u oblasti ekologije i alternativnih izvora energije.

Predsednik Parlamenta Gornje Austrije Viktor Zigl istakao je da dve regije ne povezuje samo zajednička istorija nego i Dunav koji pruža velike mogućnosti saradnje, te je pored saradnje u oblasti plovnog saobraćaja predložio i konkretnu saradnju luka u Novom Sadu i Lincu.

Osvrćući se na ulogu regiona u procesu evropskih integracija, Zigl je naglasio da oni nemaju direktan uticaj na proces odlučivanja, ali da njihova bliska sardnja svakako utiče na saradnju država u cilku što uspešnijih pregovora u ovoj oblasti.

Delegacija Gornje Austrije boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti AP Vojvodini i učesvuje i na tematskoj sednici pokrajinskog parlamenta na kojima sa pokrajinskim poslanicima razgovaraju o nadležnostima i svojim iskustvima u oblasti regionalne politike ekonomske i socijalne kohezije.

