Janjić: Proces formiranja vojske Kosova ne mogu da zaustave ni Rusija ni Kina

Predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je danas da proces formiranja vojske Kosova Srbija ne može da zaustavi, a ne mogu ni svetske sile kao što su Rusija i Kina, te da taj proces može biti samo usporen ili odložen.

Janjić je u izjavi za agenciju Beta rekao da očekuje da jedino Rusija na narednoj sednici Saveta bezbednosti UN poveže pravljenje vojske Kosova i ukidanje UNMIK-a kao jednostrani čin Zapada, što će biti „maksimum diplomatskog neslaganja“.

„Interesno Rusiji to ne odgovara, jer je jasno da će kosovska vojska biti deo NATO-a, jer ona već sada saradjuje kao bezbednosna snaga“, objasnio je Janjić.

Janjić je naveo da početak formiranja vojske Kosova nije novost za Srbiju, ali da je političko bezbednosni momenat „prelomio“ kod Amerike i Prištine da pokrenu taj proces.

„Stvorena je jedna povoljna situacija koju su Amerikanci iskoristili zajedno sa Prištinom, a to su bezbednosne napetosti od ubistva Olivera Ivanovića, hapšenja (Marka) Djurića, šetkanje po Gazivodama jednog i drugog predsednika, tenzije koje su tada nastajale“, objasnio je Janjić.

On je podsetio da je Srpska lista sve do nedavno učestvovala u raspravama o nacrtima zakona da se formira vojska Kosova, ali je svoje glasanje uslovljavala zahtevima kao što je formiranje Zajednice srpskih opština i drugim političkim i finansijskim zahtevima.

„Za Beograd je ovo sužavanje njegovog političko bezbednosnog prostora i uticaja na Kosovo, a pogotovo na srpsku zajednicu“, rekao je Janjić.

Po njegovim rečima za konačno formiranje vojske potrebno je izmedju dve do pet godina.

„Srbija može sada da pravi veliku političku, bezbednosnu i diplomatsku buku, da se buni, zove ruske mirovne snage, proklamuje okupaciju, a objektivno je da ta buka preti destabilizaciji Srbije i uvlačenju njenog dela u oružane aktivnosti, što je granica koju niko ne sme da predje“, kazao je Janjić.

On je ukazao na to da je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Metju Palmer otkrio da će bezbednosno pitanje biti uvršćeno u Briselsku agendu i ocenio da je to „veliki napredak“.

„Objektivno može da uradi ono o čemu je Vučić pričao sa Palmerom, da se u Briselu definišu pravila saradnje, razmena informacija, može da se aktivno uključi preko Srba na Kosovu u konstituisanje, delovanje i smanjenje nekih nadležnosti“, kazao je Janjić.

Janjić je rekao da za sada formiranje snaga na Kosovu može da se podvede pod demilitarizaciju OVK i transformaciju koja je predvidjena Rezolucijom 1244.

(Beta)