Janjić: Rusija nije promenila stav o Kosovu i neće probleme sa Zapadom zbog Srbije

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je danas da nije došlo do promene stava Rusije prema rešavanju pitanja Kosova, komentarišući tako izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova o eventualnom predlogu Beograda da se Srbi i Albanci razgraniče.

Janjić je, u izjavi Beti, rekao da je takva izjava identična sa izjavama američkih zvaničnika i da je diplomatska, ističući da Rusija ne želi da bez potrebe udje u dodatne sukoba sa Zapadom pa ni povodom Srbije.

Lavrov je, kaže Janjić, bio nedavno precizniji u Sarajevu i Banjaluci da je stav usaglašen sa Amerikancima i Evropskom unijom i da je, objektivno, Rusiji važnije da na Zapadnom Balkanu ne udje u sukob sa Zapadom.



„A oni nemaju potrebe da povodom Srbije i eventualne promene granicu udju u taj sukob“, naglasio je Janjić.

Prema njegovim rečima, Rusiji kao krajnji rezultat može odgovarati i razgraničenje pod uslovom da se dobije verifikacija da je to legalizacija secesije.

„Onda bi to bilo primenljivo direktno na Krim i to se neće dogoditi“, kazao je Janjić, navodeći da Rusija zna da se to neće dogoditi.

Janjić smatra da je druga varijanta da dodje do dogovora i „ozbiljnog prekrajanja“ granica na Balkanu.

Medjutim, Janjić smatra da je Lavrov dao vrlo jasan odgovor u Sarajevu nedavno kada je rekao da će krizu na Balkanu, što se Moskve tiče, kao i do sada rešavati u saradnji sa Zapadom.

Janjić je dodao da je tema razgraničenja ili razmene teritorija „umrla“.

Prema njegovim rečima, „njeni zagovarači“, misleći na Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, nisu dali ubedljivi dokaz da imaju saglasnost za to u Srbiji i na Kosovu kao i da to neće uticati na bezbednost drugih zemalja.

Lavrov je proteklog vikenda, kako su preneli mediji, rekao da će „ako Beograd bude smatrao da je neka varijanta rešenja prihvatljiva za Srbiju, Rusija biti spremna da je razmotri na konstruktivan način“, odgovarajući tako na pitanje o stavu Rusije na evetualni predlog Beograda da se Srbi i Albanci razgraniče.

(Beta)