Janković (PSG): Nisu opasni pušteni psi, opasna je diktatura

Lider Pokreta slobodnih gradjana (PSG) i Gradjanskog bloka 381 Saša Janković ocenio je večeras da je u Srbiji „puštena diktatura“ koja će kako je rekao, morati da bude „što pre privezana“ zbog dobrobiti svih gradjana Srbije.

Reagujući na naslovnu stranu „Ilustrovane politike“ od 30. oktobra sa natpisom „Psi su pušteni“, koja po ocenama novinarskih udruženja predstavlja „klasičan poziv na linč nezavisnih novinara i medija, ali i svih onih koji imaju kritičan odnos prema vlasti u Srbiji“, Janković je kazao da kao bivši novinar „veoma dobro“ zna koliko je takva naslovna strana opasna.

„Novinari nisu psi, to bi Aleksandar Vučić trebalo da zna iako je bio ministar informisanja u vreme Slobodana Miloševića. Ni pušteni psi nisu opasni, opasno je kada je puštena diktatura a ona je puštena u Srbiji i tu diktaturu ćemo morati da privežemo, što pre to bolje, prvenstveno zbog dobrobiti svih gradjana Srbije“, kazao je Janković novinarima ispred Predsedništva Srbije.

On je optužio aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) da pokušavaju da se „obruše“ na ljude koji potpisuju peticiju za smenu Aleksandra Vučića sa funkcije predsednika države, navodeći da je juče pored štanda PSG na Novom Beogradu „verbalno maltretirana“ majka sa bebom koja je potpisala inicijativu za razrešenje Vučića.

„Aktivisti SNS-a su joj rekli znaš li ko ti daje dečiji dodatak, kao što su starijim gradjanim rekli znaš li ko ti daje penziju. Penziju ne daje niko, ona je zaradjena, dečiji dodatak ne daje niko, to je pravo uspostavljeno zakonom i nije to ničiji lični novac da ga deli po svom nahodjenju. To bi u pravnoj državi, kakvu više nemamo, bilo pravilo“, kazao je Janković.

On je pozvao gradjane da dignu glas protiv takvog postupanja, navodeći da to nije pitanje samo aktivista bilo koje opozicione stranke već svakog gradjanina Srbije.

„Penzije su naše, ne pripadaju bilo kojoj vlasti. Gradjani treba da dignu glavu, ovo je njihova zemlja. Treba slobodno da šetaju, da iskazuju političke stavove, da kritikuju a novinari slobodno da objavljuju i da pišu“, kazao je lider PSG.

Prethodno su aktivisti Pokreta slobodnih gradjana i Gradjanskog bloka 381 postavili ispred Predsedništva Srbije table sa natpisima „Pušteni psi nisu zlo“, „Zašto živimo u getu“, „Zašto ljudi nisu bezbedni“.

Skup ispred Predsedništtva Srbije protekao je bez incidenata a obezbedjivao ga je veliki broj uniformisanih i policajaca u civilu.

