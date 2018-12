Janković: Rešiti dugogodišnje probleme

BEOGRAD – Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković obišla je danas romsko naselje „Šume“ na Čukarici povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, i tom prilikom poručila da se mora pomoći onima koji su ugroženi, i koji se suočavaju s problemima u svakodnevnom životu.

„Međunarodni dan ljudskih prava prilika je da se ukaže na ono što je dostignuto u ovoj oblasti i pokaže šta sve nismo uradili i što stoji kao veliki izazov pred društvom i državom, a to su dugogodišnji nerešeni problemi sugrađana Roma koji žive pored nas, a ne sa nama“, rekla je Jankovićeva novinarima prilikom obilaska naselja.

„Bez obrzira na to što je država napravila dobar i zakonodavni i strateški okvir, ipak smo u pogledu društvenih grupa daleko od stanja koje želimo da dostignemo i trebalo bi da to bude važan zadatak za nas, da prihvatimo da imamo jedan broj sugrađana kojima je neophodna podrška za izlazak iz svakodnevnih problema“, rekla je poverenica.

Ona je dodala da treba imati u vidu da niko drugi neće doći da reši probleme i da će, ako ne budu rešavani, doći samo novi.

„Neophodno je izmeniti što pre ovu sliku iza nas… Ljudi su suočeni s teškim uslovima, blatom, nedostatkom vode, struje, hrane“ rekla je Brrankica Janković.

Ona je istakla da u romskom naselju „Šume“ žive deca koja ne pohađaju školu, ili kasne s polaskom u školu, a da je jedini put za prevazilaženje problema ravnopravnost, prilika za školovanje pod jednakim uslovima, kao i da se stvore uslovi da se poveća zaposlenost.

„Vreme u kome živimo i liberalni tržisni koncept, i svi izazovi s kojima se država suočava, ne idu nam na ruku i dok se rešavaju svi nagomilani problemi, radi na ulaganju u privredu i ekonomiju, ne treba da zaboravimo da sa nama živi jedan broj ljudi kojima treba pomoć“, rekla je Jankovićeva.

Ona je rekla da su pored pripadnika romske nacionalne manjine, s problemima suočeni i sugrađani sa invaliditetom, zatim da je i dalje prisutna diskrimnacija po starosnoj dobi, a posebno kad se radi o ženama.

Takođe je dodala da je u proteklih deceniju ili dve stvarana jedna nova stigma prema Romima zbog sredstava koja su za njih stizala iz različitih fondova.

„To su pre svega sredstva koja je dala EU i različite bilateralne pomoći. Sav taj novac koji je stizao, pitanje koliko je realno stizao do onih kojima je potreban, jer je administriranje projekata prilično skupo, a naši sugrađani Romi nisu dovoljno obučavani i nemaju dovoljno kapaciteta za upravljanje tim projektima“, rekla je Jankovićeva.

„Manjim delom su finansijska sredstva stizala do onih kojima je najpotrebnije i valjalo bi da to bude nas zadatak u narednom periodu da to promenimo“, dodala je poverenica.

Ocenila je da je Srbija postigla značajan napredak u oblasti zaštite ljudskih prava, ali da se neki problemi ipak ne smeju zapostavljati.

Kako je rekla, na tom putu mediji su važni partneri i bitno je da se bave upravo ovakvim temama.

Sandra Januzović (21) kaže da od detinjstva živi u ovom naselju.

Sada u baraci živi sa suprugom i troje dece, a svakodnevno su suočeni s problemom nemanja struje, vode, blatom…

„Živimo loše, želeli bismo da imamo bolje uslove, da se preselimo, da se naša deca školuju i da imamo neki posao.Od detinjstva sam ovde, obećali su nam put, vodu, struju, ali ništa od toga, a ništa drugo i ne tražimo“, kaže Januzovićeva.

Njena komšinica Safeta, koja u naselju „Šume“ živi već dvadeset godina, takođe kaže da su uslovi za život jako loši i da je sada u barakama hladno, i da se trude da ih zaštite daskama i najlonom od loših vremensih uslova.

Safeta kaže da živi od socijalne pomoći koja iznosi 8.000 dinara i da nekako „izgura“ u toku meseca.

„Bolesna sam i nisam sposobna za rad, trazila sam posao… Sama živim, muž mi je umro, a sin ima bolesnu ženu, i petoro dece, žive od sakupljanja gvožja, papira“, kaže ona.

Kako kaže, svi u naselju jedva čekaju preseljenje.

„Jedva čekamo da nas presele, samo da izađemo iz ovog blata, da dobijemo bilo šta… Niko nam ništa nije nudio i guramo ovako dok možemo“, rekla je Safeta.

(Tanjug)