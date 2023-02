Jeremić: Ako Vučić prihvati evropski plan u ponedeljak, počiniće paklenu veleizdaju

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je danas da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ako u ponedeljak, 27. februara, prihvati evropski plan po kojem bi Kosovo i Metohija postalo država počiniti „paklenu veleizdaju“.

„Prihvatanje ovog sporazuma bila bi nacionalna katastrofa. To bi značilo da je Vučić u ime Srbije na međunarodno-pravno obavezujući način prihvatio da je ‘Kosovo’ država“, naveo je Jeremić u autorskom tekstu objavljenom na portalu Nova.rs.

On je naveo da ako Srbija, koja je država, pristane na jednakost sa Kosovom i Metohijom, prihvatila bi da je i „Kosovo“ država.

„Odnos Srbije prema članstvu ‘Kosova’ u međunarodnim organizacijama može i ne mora eksplicitno stajati u sporazumu, ne pravi nikakvu razliku. Posledice ove izdaje bile bi bezmalo tragične. ‘Kosovo’ bi uskoro priznalo pet članica EU koje to do sada nisu učinile, nakon čega bi ono ekspresno bilo primljeno u NATO i Savet Evrope. UN i UNESCO bi bili sledeći“, rekao je Jeremić.

On je ocenio da bi se za nekoliko godina, Albanija i „Kosovo“ zvanično spojili u jedinstvenu albansku državu i da bi imali dalje teritorijalne aspiracije prema Srbiji, ali i prema drugim državama Zapadnog Balkana.

„To bi neizbežno vodilo ka novim tenzijama i sukobima. Bez obzira na to šta bi na papiru stajalo vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu, sve naše crkve i manastiri u pokrajini bi u roku od jedne decenije bili preuzeti i albanizovani. U tom slučaju Vučić u Briselu, Parizu i Berlinu dobio bi tretman sličan predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom“, naveo je Jeremić.

Jeremić je naveo da s obzirom da bi Vučić dokazao da je „spreman na sve“, SAD i EU bi potom otpočeli sa njim razgovore o budućnosti Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se revidira Dejton i ukinu najznačajniji elementi autonomije Republike Srpske.

„Srbija se u međuvremenu u realnosti ni za pedalj ne bi pomerila ka Evropi, niti na bilo koji način promenila na bolje, naprotiv, nastavila bi da nazaduje. Svi naredni izbori bili bi još manje slobodni od onih koje smo imali do sada, i to uz odobravanje posmatrača iz Evropskog parlamenta. Anu Brnabić bi na mestu premijera u jednom trenutku zamenili Siniša Mali ili Goran Vesić, dok se na to mesto ne vrati Vučić po isteku predsedničkog mandata 2027. godine“, izjavio je Jeremić.

(Beta)

