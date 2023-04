Jeremić: Balon Vučićeve nepobedivosti puca porazom na referendumu

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je da vlast ne može da pobedi na eventualnom referendumu o odbacivanju evropskog plana za nezavisnost Kosova, jer se kako je rekao, više od 80 odsto građana protivi otcepljenju južne pokrajine.

Jeremić je za portal Ozonpres ocenio da bi porazom na referendumu „pukao balon nepobedivosti“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što bi po rečima predsednika Narodne stranke, ubrzo dovelo do promene vlasti.

„Francusko-nemački plan je plan za nezavisnost Kosova i Metohije po kojem bi se Srbija saglasila sa tim. Jedini način da se to spreči, s obzirom da je to Vučić usmeno prihvatio i krenuo u sprovođenje plana, jeste da mu neko zaveže ruke, a jedini koji to može da uradi je narod na referendumu. Nije kasno da se Vučić zaustavi u izdajničkom maršu“, rekao je Jeremić.

Ocenio je da je referendum prilika da se tom planu kaže „ne“ na demokratski i civilizovan način.



„Reći ‘ne’ nezavisnosti Kosova i Metohije ne znači da ste ekstremni i ne slažem se sa onima koji bi da prevrnu pregovarački sto“, dodao je Jeremić.

Ocenio je da se pregovori o normalizaciji života na Kosovu moraju nastaviti, ali i da će rezultat biti „neuporedivo povoljniji po Srbiju kada pregovore bude vodila nova vlast, a ne ucenjeni Vučić“.

Predsednik Narodne stranke je naveo da je već počelo sprovođenje sporazuma kroz „pristanak Srbije na takozvanu deklaraciju o ‘prisilno’ ili ‘prinudno’ nestalim licima tokom rata 1999. godine“.

„Samo na tome da ostane, već je načinjena ogromna šteta jer je time Srbija otvorila pravni put za isplatu odšteta kosovskim Albancima u astronomskim iznosima. Ako im srpski sudovi ne budu dosudili odštetu, stvoren je pravni osnov, prema deklaraciji koju je u ime Srbije prihvatio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, da oni odštetu potraže i pred međunarodnim sudovima. Reč je o stotinama miliona, možda i milijardama evra, a to je tek prva posledica“, rekao je Jeremić.

Dodao je da bi naredne posledice sprovođenja sporazuma bile članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, priznavanje ličnih dokumenata koje izdaje prištinska vlast, precrtavanje granica i stvaranje Velike Albanije za nekoliko godina ujedinjenjem Kosova i Albanije.

„Srbija bi pristankom na priznanje Kosova pokazala da je ranjiva na pritiske i zato bi bila izložena seriji novih ponižavajućih ultimatuma – pristanak na ukidanje Republike Srpske, iskopavanje litijuma, a moguće i odricanje od drugih delova svoje teritorije“, rekao je Jeremić.

Bivši ministar spoljnih poslova Srbije dodao je da bi Vučić „dobio aplauze Zapada ako sprovede ‘francusko-nemački’ sporazum i licencu da se još brutalnije obračunava sa svim protivnicima režima“.

„Nije nezamislivo da, ako Vučić primeni sporazum, nemački kancelar Olaf Šolc dođe na televiziju Pink i u velikom intervjuu podrži svemirski program Željka Mitrovića, iako se na Pinku objavljuju poternice za novinarima i političkim protivnicima režima, a posle emitovanja jedne takve poternice ubijen je Oliver Ivanović“, rekao je Jeremić.

(Beta)

