Jeremić: Čudne koincidencije u incidentu u Kosovskoj Mitrovici

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije i nekadašnji predsednik Generalne skupštine UN, ocenio je danas da bi zvanični Beograd, da je zaista zabrinut zbog bezbednosne situacije posle hapšenja direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Marka Djurića, zatražio i hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN.

„Vučić ni to nije uradio, a nije jer bi tada neke države članice Saveta, koje dobro znaju šta je sve prethodilo tom incidentu, to i iznele u svojim izlaganjima, čime bi ga potpuno dezavuisale u očima javnosti“, rekao je Jeremić koji je osudio jučerašnje hapšenje Djurića u Kosovskoj Mitrovici.

Jeremić je dodao da se nada da Vučić nije telefonom razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, jer bi taj razgovor izazvao zaprepašćenje Putina, pošto bi ruski predsednik pitao Vučića da li želi hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN, a Vučić bi odgovorio da ne želi, „što bi bila velika sramota za Srbiju“.

Lider Narodne stranke je ocenio da je Srbija Djurćevim hapštenjem ponižena, ali da je mogući da je taj slučaj izrežiran.

„Albanske jedinice nisu imale nikakvo opravdanje za nasilje na severu Kosova. Najoštriju osudu zaslužuje ta vrsta brutalnosti, bezobrazluka, kao i kršenja regularnih procedura – uključujući sprovodjenje Djurića ulicama Prištine“, rekao je Jeremić televiziji Naša.

Jeremić je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da je hteo, mogao da spreči takvo poniženje, jer je u petak u Briselu večerao s predsednikom Kosova Hašimom Tačijem i evorpskom komesarkom za spoljne poslove Federikom Mogerini.

„Da je Vučić imao časne namere i zrno diplomatske sposobnosti, on bi na toj večeri otvorio pitanje Djurićeve posete Kosovskoj Mitrovici i insistirao da se izbegne ono što se juče dogodilo. Vučić je to dakle mogao da spreči, a nije“, rekao je Jeremić i dodao da je presednik to mogao da uradi i sa skrominim znanjem egleskog koje ima.

Jeremić je naveo da je Vučić u Njujorku, pored razgovora sa Generalnim sekretarom UN Antonijem Guteresom, održao sastanak i sa ambasadorom Nemačke pri UN Kristofom Hojzgenom, i dodao da je predsednik Srbije i taj razgovor pokusao sa sakrije od javnosti u Srbiji.

„Večerao je sa Tačijem u Parizu 13. marta, sastao se ponovo sa njim naredne nedelje u Njujorku – što je inače danas potvrdio i Volfgang Petrič – i onda u petak u Briselu večerao sa Tačijem i Federikom Mogerini. Sada bi neko trebalo da nas ubedi da se nisu nista dogovorili, a videli su se tri puta za dve nedelje. Neću da tvrdim, ali ima tu mnogo čudnih koincidencija“, rekao je Jeremić.

„Da je Vučić zaista potresen, Srpska lista, koja je pod njegovom potpunom kontrolom, trenutno bi glasala za obaranje Haradinajeve vlade. Ako nema zahteva za hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN i nema obaranja vlade u Prištini, to budi sumnju da je reč o režiji“, rekao je Jeremić.

(Beta)