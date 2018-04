Jeremić: I sa rešenim kosovskim problemom – Srbija teško u EU

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da Srbija ne mora da bira između Kosova i Evropske unije jer, kako je ocenio, članstvo u EU ionako nije ostvarivo u doglednoj budućnosti pošto u Briselu nema političke volje za proširenje.

„Tačno je da je teško zamislivo da Srbija bude primljena u EU sa nerešenim kosovskim problemom, ali je takođe teško zamislivo i da Srbija uopšte uđe u EU čak i ako ga reši. Potpuno je jasno da u Evropi trenutno nema političke volje neophodne za prijem novih članica, bez obzira da li imaju otvorena teritorijalna pitanja ili ne“, rekao je Jeremić u intervjuu za kinesku državnu televiziju CGTN.

Jeremić, koji je i bivši šef srpske diplomatije i predsednik Generalne skupštine UN, istakao je da bi na Kosovu prvo trebalo uspostaviti normalne uslove i rešiti pitanja suštinski važna za život, poput prava i imovine Srba, kao i imovine države Srbije i Srpske pravoslavne crkve, pa tek onda rešavati pitanje statusa, saopštila je Narodna stranka.

„Najvažnije je da pregovaračka pozicija Beograda bude potpuno jasna i u skladu sa Ustavom Srbije. Po Ustavu je Kosovo deo Srbije, a to je potvrđeno i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN. Po međunarodnom pravu, sve do donošenja nove rezolucije u Savetu bezbednosti na snazi je prethodna, što znači da je rezolucija 1244 važeća“, rekao je Jeremić.

On se ne slaže sa tumačenjem da se Srbija, potpisivanjem briselskih sporazuma, odrekla suvereniteta na Kosovu, ali smatra da ga je „nepotrebno ugrozila“ i da je pregovore u Briselu trebalo voditi „daleko promišljenije i uz više diplomatske spretnosti“.

Na pitanje da li bi podela Kosova mogla da bude trajno rešenje, on je odgovorio da „u određenim krugovima u Beogradu i Prištini“ postoji raspoloženje za podelu, ali to će biti nemoguće dok god za to rešenje ne bude obezbeđen konsenzus u Savetu bezbednosti.

„Kompromis je potreban, ali on ne bi smeo da otvori put članstvu Prištine u Ujedinjenim nacijama“, istakao je Jeremić.

On je, takođe, ocenio da države koje do sada nisu priznale Kosovo najverovatnije to neće učiniti ni u budućnosti, jer jednostrano proglašenje nezavisnosti doživljavaju kao presedan i veliku pretnju po svoj teritorijalni integritet, i kao primer naveo Španiju.

