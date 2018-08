Jeremić: Jedina bitna novost o kojoj je Vučić govorio je pitanje imovine

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je da je jedina bitna novost koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo u današnjem obraćanju javnosti vezana za stavljanje pitanja imovine Srba, srpskih preduzeća i države na Kosovu i Metohiji na agendu pregovora sa Prištinom.

„Nakon više meseci upozoravanja od strane Narodne stranke da bi na samom vrhu agende pregovora sa kosovskim Albancima moralo da se nadje pitanje imovine, što privatne, što državne, što srpskih preduzeća na Kosovu i Metohiji, Vučić je danas konačno priznao da je to nešto o čemu mora da se pregovara. Bolje ikad nego nikad – naravno, pod uslovom da je bio iskren, što ćemo videti u narednim nedeljama i mesecima“, kazao je Jeremić u intervjuu agenciji Beta.

Reagujući na navode predsednika Srbije da će septembar biti mesec u kome Srbiju očekuju „teške odluke“, Jeremić je ocenio da bi onda bilo prirodno da konačno bude prihvaćena inicijativa poslanika Narodne stranke da se o Kosovu i Metohiji razgovara u Skupštini Srbije što, kako je rekao, do sada nije bio slučaj.

Upitan o navodima predsednika Srbije o „agenturnom delovanju“ pojedinih opozicionih političara i crkvenih velikodostojnika u Srbiji, Jeremić je ocenio da je reč o „sastavnom delu skandalozne komunikacije sa javnošću politike koja rasplamsava mržnju u društvu i od svojih sugradjana pravi državne i narodne neprijatelje“.

„To sam koliko juče mogao da osetim na sopstvenom primeru – vrlo vidljivo su me pratila vozila BIA, čak i ispred Saborne crkve u Beogradu, gde smo imali porodično okupljanje. Nisu ni pokušali da se kriju – verovatno da bih se ja uplašio i posustao u kritikama vlasti. Naravno da to neću učiniti, ali takve stvari ne smeju da se dogadjaju u zemlji koja bar deklarativno ima aspiraciju da bude uredjena kao evropsko društvo“, naveo je Jeremić.

Navodeći da vlast u Srbiji „gubi kompas“, Jeremić je izrazio nadu da „njihovo rasplamsavanje mržnje neće dovesti do toga da neko bude povredjen“.

Bivši ministar spoljnih poslova je ocenio i da je Srbija doživela „diplomatski fijasko“ u Savetu bezbednosti UN nakon odluke predsedavajućeg tom telu Velike Britanije da u avgustu ne stavi na dnevi red Saveta kvartalni izveštaj generalnog sekretara UN o stanju na Kosovu i Metohiji.

Jeremić je kazao da je od 1999. godine bilo puno pritisaka da tema Kosova i Metohije bude sklonjena sa agende Saveta bezbednosti, ali da se to nije desilo jer to nisu dozvoljavale Rusija i Kina, kao dve stalne članice tog tela UN.

„Prvi put od 1999. godine kada je usvojena Rezolucija 1244, koja predvidja kvartalno razmatranje izveštaja generalnog sekretara o situaciji na Kosovu i Metohiji u Savetu bezbednosti, ta tema nije stavljena na dnevni red. Ranije je pozicija Srbije bila da su sednice Saveta bezbednosti UN na tu temu neophodne“, kazao je bivši Predsednik Generalne skupštine UN.

Jeremić je podvukao da pravila procedure Saveta bezbednosti podrazumevaju da ako jedna, a pogotovo dve stalne članice, insistiraju da neka tema bude na dnevnom redu tog tela, „to prosto nije moguće izbeći“.

„Postoje samo dva objašnjenja za to što se desilo – ili Srbija ovaj put nije tražila podršku Rusije i Kine da se o Kosovu i Metohiji diskutuje u Savetu bezbednosti kao što je bio slučaj do sad, ili su Moskva i Peking izgubili poverenje u ozbiljnost namera zvaničnog Beograda da SB nastavi da se bavi ovom temom na način na koji je to činio u prošlosti. Šta god od ova dva bilo posredi, to je ozbiljan fijasko naše diplomatije“, naveo je Jeremić.

(Beta)