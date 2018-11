Jeremić: Ne treba da prihvatimo Vučićevu igru

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je pogrešno insistirati na brzim rešenjima kosovskog problema, odnosno na voljnom prekrajanju granica po etničkom ključu, zato što takva rešenja ne mogu biti dugoročno održiva.

Govoreći o potencijalnom referendumu o Kosovu, Jemić je u intervjuu za Novu ekonomiju kazao da veruje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće izbeći priliku „da se sakrije iza narodne volje“, odnosno da će raspisati prevremene izbore i na taj način „pokušati da simulira plebiscitarnu podršku za svoj dogovor sa (predsednikom Kosova Hašimom) Tačijem“.

Po njegovim rečima, to bili „najneregularniji izbori do sada“, ocenjuje da Vučić računa na to da će medjunarodna zajednica okrenuti glavu od masovne kradje, „jer žarko želi taj njegov potpis na kosovsku nezavisnost koji bi usledio“.

„Lično mislim da ne bi trebalo da prihvatimo tu Vučićevu igru. Davati legitimitet nelegalnom procesu značilo bi prihvatiti njegov ishod, ali i svaku odluku koju bi na taj način izabrane institucije pokušale da sprovedu u delo“, rekao je Jeremić.

Govoreći o spekulacijama da će Narodna stranka, zajedno sa bivšim predsednikom Tomislavom Nikolićem i delovima Srpske napredne stranke, praviti novi „patriotski blok“, Jeremić je kazao da se to neće desiti i dodaje da u Savezu za Srbiju „za sada nema nesuglasica“.

„Funkcionišemo bolje nego što je to bilo ko mogao da očekuje. Vlast to zna, zato nam i uskraćuje prostor za obraćanje javnosti. Mi danas ne možemo da organizujemo skup u zatvorenim prostorima, uključujući čak ugostiteljske objekte, u velikom broju mesta u Srbiji. To se nije dogadjalo ni u vreme Slobodana Miloševića“, ocenio je Jeremić.

(Beta)