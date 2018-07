Jeremić o Kosovu: Jedan potpis menja sve

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da u kontekstu dijaloga o Kosovu „jedan potpis menja sve“, jer Priština više ne bi morala da pregovara ni o čemu nakon što bi potpisom Srbije na takozvani sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa stekla pravo na stolicu u UN, i da je to poslednja stvar koju još nisu dobili.

„Zato ponavljam – taj jedan potpis bi promenio sve, i zato moramo učiniti sve da sprečimo da do njega dodje“, rekao je Jeremić u intervjuu nedeljniku NIN.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, naveo je da je neophodno promeniti strategiju pregovaranja sa kosovskim Albancima, koja državi i Srbima na Kosovu do sada nije „donela bukvalno ništa“, dok su s druge strane Albanci dobili sve što su zatražili.

„Zašto se ne pokrene krucijalno pitanje imovine – privatne i državne – na teritoriji Pokrajine? Ili garancija zaštite našeg kulturnog nasledja, pre svega manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve? Na takav zahtev se predstavnici medjunarodne zajednice ne bi mogli oglušiti – to su stvari na koje je Zapad jako osetljiv“, rekao je Jeremić.

On je istakao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pripremajući javnost na kapitulaciju, neodgovorno izjavljuje da „na Kosovu nemamo ništa“, ne hajući što tako dodatno urušava ionako oslabljenu poziciju Srbije u pregovorima.

„Ali, šta očekivati od čoveka koji je odlučio da se za Kosovo ‘bori’ sa nekoliko okorelih kriminalaca u Mitrovici, Markom Djurićem u Briselu, (Aleksandrom) Vulinom u crnoj uniformi i Anom Brnabić koja izjavljuje da Kosovo nije Srbija“, rekao je Jeremić.

Na pitanje o Vučićevim pozivima da lideri opozicije pokažu diplome i izostavljanju Jeremića iz tog „obračuna“, predsednik Narodne stranke je odgovorio da ga je Vučić izostavio verovatno zato što je Jeremić svoje diplome stekao na Harvardu i Kembridžu, dok Vučić nije uspeo čak ni da svoje osnovne studije na Pravnom fakultetu okonča u roku.

„To očigledno ostavlja ozbiljne posledice na njegovu psihu. Ali nezavisno od toga, potpuno je bizarno da neko u 50. godini kao temu otvara ocene sa fakulteta. To ne može a da vas ne zabrine, bilo da ste psihijatar ili običan glasač“, rekao je Jeremić.

Upitan da li članice budućeg opozicionog fronta dele stav Narodne stranke da je stavljanje potpisa na stolicu u Ujedinjenim Nacijama „veleizdaja“, Jeremić je odgovorio da je crvena linija njegove stranke u pregovorima oko formiranja Saveza za Srbiju bila eksplicitan i odlučan otpor potpisu koji bi Prištini omogućio članstvo u UN.

„Jasno smo stavili do znanja da tu ne može biti okolišanja. To je na kraju prihvaćeno od svih, a situacija je takva da će to po svoj prilici biti prvi veliki izazov sa kojim će se Savez suočiti po osnivanju“, rekao je Jeremić.

Jeremić je, govoreći o premijerki Srbije Ani Brnabić, rekao da je ona svoju inteligenciju iskoristila da se probije na čelo rang-liste beskičmenjaka koji se morbidno utrkuju u tome ko će najbolje imitirati „gospodara“ – u bezobrazluku, pre svega.

Na pitanje da li ima dokaze da je potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić kriminalac, Jeremić je odgovorio da je informacije o Radoičiću dobio iz kredibilnih izvora – što domaćih, što medjunarodnih.

„Ako me bude tužio za klevetu, izneću ih pred sudom“, rekao je Jeremić.

(Beta)