Jeremić, posle Đilasa, jedan od najkorumpiranijih političara

ZRENJANIN – Vuk Jeremić je jedan od najbahatijih i najkorumpiranijih ljudi u srpskoj politici, posle Đilasa, rekao je danas predsednik Srbije Alkesandar Vučić.

On je, rekao da će se videti kako će se sve završiti pred amričkim sudom i da Jeremić ima „dosta glavobolje“.

„Šta ja mislim o Jeremiću dobro je poznato. On je na veoma neodgovoran način razorio srpske državne i nacionalne intrese. Ali, nešto je mnogo važnije, ali neću sada u to da ulazim, da vidimo kako će se sve završiti pred američkim sudovima. Ima on tu mnogo glavobolje, ne računajući Srbiju“, rekao je Vučić u Zrenjaninu odgovarajući na pitanja na novinara.

Komentarišući izjavu Borka Stefanovića da je vlast „fašistička“, Vučić je podsetio da Stefanović u koaliciji sa „Dverima“, strankom ljotićevske provenijencije, i strankom čiji članovi tuku žene.

„Ljudi koji fašizam dokazuju time što je neko od njih napadnut, a spasao ih od batina policajac i uhapšeni napadači odmah“, dodao je Vučić.

Takve napade vidi kao izraz činjenice da opozicija nema ideje, ni program.

„Ako nemate ideje sa kojima biste vodili zemlju, ako je ideja da zatvorite ovu fabriku kao i sve druge, to nije samo ideja… Zatvorili ste hiljade fabrika, a ja sam otvorio blizu 100 novih u Srbiji“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, ljudi vide razliku između otvaranja i zatvaranja fabrika, između nezaposlenosti od 26 odsto i današnjih oko 11 odsto, suficit u budžetu, za razliku od deficita koji je bivša vlast ostavila i dodao: „Ako nemaju šta da nude sem mržnje, onda nemoj ni da nam drže moralne pridike“.

On je rekao da mu politički protivnici nisu neprijatelji i da mu nije bilo teško da osudi napad na Stefanovića.

Prema njegovim rečima, i Dragan Đilas i njegov saradnik Stevan Bijelić su lično šamarali ljude, o čemu se u njihovo vreme nije izveštavalo…

„I to govori o razlici između nas, a razliku vide građani. Ponosan sam što je razlika između nas vidljivija i uočljivija“, rekao je Vučić.

Dodao je i da je pismo zahvalnosti poslao penzionerima kao predsednik stranke, a ne države, upravo zato da bi to platila stranka, a ne poreski obveznici.

„Želim im mnogo zabave sa mojim lutkama, neka se bave lutakama, psovkama i uvredma na moj račun, a ja ću otvaranjem fabrika, pa ljudi neka procene svačiji rad“, rekao je Vučić.

Predsednik je, na pitanje novinara kako komenatriše to što je opština Stari grad postala centar okupljanja opozicije, da je Srbija demokratska zemlja i da je svakome dozvoljeno da kaže šta želi.

„Svako mesto je dobrodošlo da svako govori šta želi i koliko želi. Srećan sam što je svakom dozvoljno da kaže sta hoće i koliko hoće. Na narodu je da ceni i da razume da li je to ispravno i tačno ili nije. Verujem u ljude, ljudi odlično razumeju sve“, rekao je on.

(Tanjug)