Jeremić: Postoji način kako doći do rešenja bez trajnog odricanja Kosova

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je dana da prikupljanjem potpisa protiv kosovskog članstva u Ujedinjenim nacijama (UN) žele da pošalju poruku da je narod protiv tog članstva i odricanja od Kosova i Metohije.

On je novinarima kazao da je inicijativa prikupljanja potpisa nadstranačka i da mogu da je potpišu svi koji smatraju da Srbija ne treba da da Kosovu članstvo u UN.

„Ne može ništa biti dalje od istine da je članstvo Kosova u UN neophodno da bi se sačuvali mir i stabilnost u regionu. To nije istina. Postoji način da se dodje do kompromisnog rešenja pregovorima. Do rešenja koje ne bi podrzumevalo trajno odricanje od teritorije Kosova od strane Beograda“, kazao je Jeremić novinarima u Beogradu gde je potpisao inicijativu zajedno sa potpredsednikom stranke Nikolom Jovanovićem.

Jeremić je istakao da ukoliko bude stavljen potpis na sporazum koji podrazumeva stolicu Kosova u UN to će za efekat imati kompletiranje državnog projekta proglašenja nezavisnosti i medjunarodno pravnog subjektiviteta tzv. države Kosovo.

„To može da se dogodi jedino kroz potpis Srbije, takva je povelja UN, jedino potpisom Srbije tako nešto može da se desi, a Narodna stranka se tome oštro protivi“, istakao je Jeremić.

Upitan da li je prihvatljivo da Kosovo ima status posmatrača kao Palestina u UN, Jeremić je kazao da apsolutno bilo kakvo pitanje statusa ne može da se ispregovara, dok se ne ispregovaraju neke mnogo važnije stvari koje nisu dotaknute u pregovorima, poput imovine i zaštite crkava i manastira.

On je istakao da Narodna stranka nije protiv dijaloga i pregovaranja, ali da u tom pregovaranju mora prvo da se pregovara o tome šta se dešava sa privatnom i državnom imovinom na teritoriji Kosova i Metohije i da je u pitanju desetina milijardi evra i šta se dešava sa zaštitom crkva i manastira, medju kojima su i neke od najvećih svetinja srpskog naroda.

„Postoje stvari o kojima mora da se ispregovara, a ne konačni status. Jer, znate, kada se ispregovara konačni status onda više nema nazad. Tada više ne možete naknadno da pregovarate o ovim stvarima“, upozorio je predsednik Narodne stranke.

On je ocenio i da je jedini interes pregovaranja o statusu ima predsednik Srbije Aleksandra Vučić jer će „ako stavi potpis na kosovsko članstvo u UN zauzvrat dobiti podršku da još četiri godine vlada onako kako je vladao dosad i to mislim na podršku spolja, ali ne podršku gradjana“.

Najavljeno je da će prikupljanje potpisa trajati nedeljama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao i putem interneta.

Preko puta štanda Narodne stranke u Beogradu postavljena su danas i tri štanda Srpske napredne stranke na kojima su se prikupljali potpisi protiv Vuka Jeremića.

