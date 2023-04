Jeremić pozvao sve koji su protiv vlasti da podrže referendum o odbijanju evropskog plana za …

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić je danas u Subotici pozvao sve da podrže inicijativu te stranke za održavanje referenduma o odbacivanju „francusko-nemačkog plana“ za Kosovo.

On je, posle razgovara sa građanima koji su potpisivali tu inicijativu, kazao novinarima da na to poziva političke organizacije koje se zalažu za teritorijalnu celovitost Srbije, ali i one koje su za princip demokratskog odlučivanja po kojem odluke donose građani a ne jedan čovek.

Pozvao je da podrže tu inicijativu, kako je prenela Narodna stranka, i one koji žele da „vide leđa režimu što pre“.

Kazao je i da mu „nisu jasni oni koji traže hitne prevremene izbore na kojima će režim sigurno pobediti“, što je, kako je dodao, jasno svakome ko i površno prati političku scenu, a istovremeno se protive referendumu na kojem će režim sigurno biti poražen.

„To je teško drugačije shvatiti nego kao računicu da se posle takvih izbora uđe u vlast sa režimom… ili možda da se dobije malo više poslanika i marginalno poboljša položaj u parlamentu“, rekao je on.

Smatra da „obe takve računice“ nisu u interesu građana, niti su moralno prihvatljive.

Istakao je da jedino što je u interesu građana jeste da, kako je je kazao, „Vučiću budu vezane ruke da počini veleizdaju“ po pitanju Kosova i Metohije i da mu konačno „bude nanet prvi poraz“.

Prema njegovim rečima, posle tog će doći i drugi poraz na parlamentarnim izborima, „i potom konačan pad s vlasti“.

Kazao je i da je „referendum danas jedini izborni proces na kojem Vučićeva vlast može biti poražena“, te dodao da „režim ne može da pokrade“ njegove rezultate.

„Većina naroda se protivi ’francusko-nemačkom’ sporazumu, pa ni mašinerija vlasti ne može da ukrade toliko glasova uz sve ucene, manipulacije i prevare“, rekao je Jeremić.

Naveo je da bi vlast posle izbora „koji bi bili uskoro održani, i ako bi joj nedostajalo nekoliko poslanika“ ima većinu, mogla da pronađe neke koji se danas izdaju za opoziciju da, kako je kazao, „uskoče u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom“ i budu deo nove vladajuće većine.

Naveo je da građani dobro reaguju na inicijativu Narodne stranke za raspisivanje referenduma i da daju potpise, te da svakog dana u drugom gradu razgovaram sa velikim brojem građana.

„Čak i oni koji se isprva protive našoj inicijativi i veruju Vučićevoj propagandi, jer im nisu dostupni mediji na kojima se može čuti kritika vlasti, daju svoj potpis kada im se argumentovano objasni da je vlast ugazila u izdaju Kosova i Metohije“, rekao je Jeremić.

(Beta)

