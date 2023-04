Jeremić: Referendum jedini put da izbegnemo predaju Kosova, režim pritiska novinare

Predsednik Narodne stranke (NS) Vuk Jeremić izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušao da se stavi iznad naroda i da u ime naroda odlučuje o najvažnijim državnim pitanjima kao što su teritorijalna celovitost države i budućnost Srbije.

„Referendum o odbacivanju ‘francusko-nemačkog’ plana za nezavisnost Kosova i Metohije je jedini put da sprečimo ono što je Vučić usmeno dogovorio u Briselu i Ohridu, a to je plan koji trajno i nepovratno odvaja Kosovo i Metohiju od Srbije’, rekao je Jeremić u Kruševcu, gde je razgovarao sa građanima koji su potpisivali inicijativu te stranke za održavanje referenduma.

Jeremić je istakao da su već vidljivi prvi negativni rezultati sprovođenja sporazuma.

„Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković se pre dva dana saglasio sa tekstom deklaracije o ’prinudno’ ili ’prisilno’ nestalim licima tokom rata 1999. godine. To je prva direktna posledica sprovođenja ‘francusko-nemačkog’ sporazuma. Taj tekst omogućava zahteve za tužbe po kojima će Srbija isplatiti odštetu u astronomskoj vrednosti od više stotina miliona evra, a moguće i više milijardi“, rekao je Jeremić, prenela je NS.

Jeremić je pozvao vlast u Srbiji da objavi dokument sa kojim se Petković saglasio u Briselu.

Upitan o napadima na novinare medijske grupacije Junajted medija, Jeremić je odgovorio da NS najoštrije osuđuje pritisak na sve građane Srbije, a naročito na novinare.

„Danas smo u situaciji da su i novinari i građani izloženi pritiscima režima. Juče je to bio urednik portala Srbin info Dejan Petar Zlatanović, danas ste to vi, sutra će to biti neko treći“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je reč o „vrsti ponašanja koja će u budućnosti biti sve oštrija i represivnija“, pogotovo ako se „francusko-nemački“ plan sprovede u delo, a Vučić ostane jedini usmeni garant sprovođenja tog plana.

„Njemu će tada od Evrope biti dato zeleno svetlo da radi šta hoće i napadi će u budućnosti poprimiti još opasniji oblik“, rekao je Jeremić.

Šef poslaničke grupe NS Miroslav Aleksić rekao je da „po ko zna koji put režimski mediji sa nacionalnom frekvencijom targetiraju novinare i opozicione političare na najgrozniji način“.

„To je upozoravajuće, jer je u prošlosti posle sličnih filmova ubijen Oliver Ivanović. Takvi napadi su nedopustivi i pokazuju da srljamo u veliku opasnost, jer novinari koji profesionalno obavljaju svoj posao strepe da li će ih neko sačekati i napasti. To ne sme da se događa u normalnom društvu, ali u Srbiji, nažalost, pod ovim režimom ništa nije normalno“, rekao je Aleksić.

(Beta)

