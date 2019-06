Jeremić: Srbija u izveštaju Fridom hausa navedena kao prvi primer gušenja medijskih sloboda …

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić upozorio je da je u danas objavljenom izveštaju organizacije Fridom haus, Srbija „nažalost navedena kao prvi primer gušenja medijskih sloboda na svetu“.

Navodeći da je izveštaj te organizacije o slobodi medija „verovatno najrespektabilniji koji može da se pojavi u medjunarodnoj javnosti“, Jeremić je rekao da za razliku od prethodnih, uvod danas objavljenog izveštaja „počinje sa nabrajanjem Aleksandra Vučića zajedno sa premijerom Madjarske Viktorom Orbanom“.

„Te stvari se ne daju staviti po strani nekim diplomatskim akcijama, a isto važi i za izveštaj Evropske komisije. To je zvaničan dokument EU i mogu se predsednik Vučić, premijerka Ana Brnabić i svi bliski vrhu vlasti brecati na taj izveštaj, davati mu različite kvalifikacije ali to je zvaničan stav Evrope, koji se neće promeniti ukoliko se suštinski stvari ne promene“, ocenio je Jeremić na konferenciji Saveza za Srbiju u Beogradu.

Po njegovim rečima, medjunarodni pritisak na aktuelno stanje u Srbiji će rasti i biće kako je rekao, sve više razgovora „šta se zapravo u Srbiji dešava“.

„Nadam se da će dijalog vlasti i opozicije početi što pre, a što ga više budemo odlagali, to će biti više i unutrašnjeg i medjunarodnog pritiska, a to nikom ne treba. Mi se zalažemo za promene u Srbiji mirnim putem a do tih promena može doći samo održavanjem fer i poštenih izbora, ko god na njima pobedio, a takvih izbora neće biti ako dijalog ne izrodi neka razumna rešenja“, naveo je lider Narodne stranke.

(Beta)