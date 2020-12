Jeremić: Vlast pokušava da sakrije predaju elektrosistema na severu Kosmeta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je vlast predajom elektroenergetskog sistema na severu Kosova i Metohije zajedničkom sistemu samoproglašenog Kosova i Albanije učinila krupan korak ka utvrđivanju nezavisnosti tog entiteta, a da to pokušava da prikrije „klovnovskim gafovima“ premijerke Ane Brnabić i drugih zvaničnika.

„Ta predaja će se dogoditi u ponedeljak, a vlast o tome ne progovara ni reč. Dok zamajavaju javnost, ruši se sve – suverenitet Srbije, zdravstvo, obrazovanje, sistem odbrane“, rekao je Jeremić u Beogradu na Izbornoj skupštini Opštinskog odbora Narodne stranke Palilula.

Jeremić je istakao da je elektroenergetski sistem na severu Kosova i Metohije bio u sistemu Elektroprivrede Srbije i posle 1999. godine, kada je na teritoriju južne srpske pokrajine ušao NATO, a da će od ponedeljka biti u zajedničkom sistemu samoprograšenog Kosova i Albanije.

„Kažu da je to dogovoreno kroz dijalog u Briselu, ali isto tako je dogovorena i Zajednica srpskih opština (ZSO), pa od nje nema ništa već sedam godina. Vlast daje deo po deo suvereniteta Srbije nad Kosmetom da bi na kraju ostao samo potpis Beograda kojim će se omogućiti članstvo Prištine u UN“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da vlast istovremeno optužuje njega da je kao ministar spoljnih poslova pitanjem Medjunarodnom sudu pravde predao Kosovo, i istakao da je istina upravo suprotna – zahvaljujući mišljenju tog suda, isključivo od potpisa Srbije zavisi da li će takozvano Kosovo postati član UN, i da se Priština zato po tom pitanju nalazi isto gde je bila i pre deset godina, kada je mišljenje objavljeno.

Jeremić je naveo da je rad Udružene opozicije Srbije „gotovo u potpunosti paralisan“, jer neki od partnera Narodne stranke žele da uvedu u jedinstveni opozicioni front one kojima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić omogućio da prikupe potpise za izbore održane 21. juna, odnosno one koji su „šurovali sa Vučićem i koji će šurovati opet“.

„Za Narodnu stranku je neprihvatljiva saradnja u borbi za bolje izborne uslove sa onima kojima su uslovi bili dovoljno dobri i 21. juna. To je ne samo vrednosna već i pragmatična stvar – ne možemo se izboriti za bolje uslove ako su u našem timu i oni za koje se zna da će sigurno izaći na izbore, jer to smanjuje naš pregovarački kapacitet. Ko je jednom izdao, izdaće opet“, rekao je Jeremić.

„Zato pozivamo sve one sa kojima smo bojkotovali izbore: hajde da ostanemo zajedno, nemojmo se deliti. No, odluka je na njima, ne možemo ih prisiljavati. Oni trenutno vagaju između partnerstva sa Narodnom strankom sa jedne, i partnerstva sa Nenadom Čankom, DSS-om, PSG-om i njima sličnim sa druge strane. Zato je paralisan rad Udružene opozicije Srbije, i to se neće promeniti dok se naši partneri ne budu opredelili“, dodao je Jeremić.

Jeremić je istakao da Narodna stranka radi u „visokom ritmu“ i gradi stranačku infrastrukturu širom Srbije kako bi, u slučaju da izađe na izbore, mogla da odbrani izborni rezultat i spreči krađu, a odluku o učestvovanju na izborima doneće kada budu poznati uslovi.

Predsednik Narodne stranke je rekao da Gradski odbor Narodne stranke Beograd ranije bio „na žalost jedan od najproblematičnijih delova“ stranke i da se u njemu „događalo sve ono loše zbog čega pristojan svet danas okreće glavu od politike – neiskrenost, hvalisanje, manipulacija, podmetanja, arogancija, agresija, mobing, spremnost na sve zarad ostvarivanja individualne koristi“.

„Sada je atmosfera u beogradskom odboru bitno drugačija, stvoren je tim na čelu sa potpredsednikom Narodne stranke Zdravkom Ponošem, uz koga su i šefica odborničke grupe Narodne stranke u gradskom parlamentu Marina Lipovac Tanasković i advokati Vladimir Gajić i Miloš Pavlović“, zaključio je Jeremić.

Za predsednika Opštinskog odobra Narodne stranke Palilula izabran je Vladan Joksović.

(Beta)

