Jeremić: Vučić se u Njujorku sastajao i sa basnoslovno skupim lobistima

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prošle nedelje u Njujorku pokušao da unajmi basnoslovno skupu lobističku firmu, koja mu još nije odgovorila da li je spremna da prihvati angažman da ga predstavlja u Americi.

„Pitam Vučića – o kojoj kompaniji je reč, kolika je cena njihovog potencijalnog angažovanja, i ako prihvate da ga zastupaju – ko će platiti tu uslugu? To je svakako informacija od javnog značaja. Nije sporno da su lobisti nekada vrlo korisni, ali je veoma važno da se zna koliko to košta i ko će to da plati“, rekao je Jeremić u emisiji „Zumiranje“ nedeljnika „Vreme“.

Kako je prenela Narodna stranka Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da bi javnosti svakako trebalo da budu poznati cena usluga i naziv kompanije, pogotovo ako to bude plaćeno iz državnog budžeta.

„Isto tako, ako će neko drugi platiti njihove usluge, kao što je Vučiću usluge Tonija Blera platio neko drugi, onda ga pitam ko će i zbog čega platiti te basnoslovne troškove? Da li će se uskoro dogoditi neka nova privatizacija ili koncesija, ili će biti predat neki novi ekonomski resurs ove države, zato što je neko drugi prihvatio da plati lobiranje za Vučića“, upitao je Jeremić.

On je istakao da je dobro što je javnost obavestio o Vučićevoj poseti Njujorku i sastancima koje je tamo održao, jer je predsednik Srbije sada pod većim pritiskom da svoje naredne korake saopštava na transparentniji način.

Jeremić je naveo da je put Srbije, kao i drugih država zapadnog Balkana, u Evropsku uniju „izuzetno upitan“ i da neće zavisiti samo od Kosova, nego i od pitanja na koje Srbija neće moći da utiče sve i da „sutra čarobnim štapićem reši kosovski problem“.

„Omogućavanje Kosovu da dobije stolicu u UN neće presudno doprineti tome da Srbija postane članica EU. Srbija se pod vlašću Vučića ubrzano udaljava od većine kriterijuma neophodnih za članstvo, pre svega poštovanja evropskih standarda demokratije“, rekao je Jeremić.

Jeremić je ukazao na to da je vrlo moguće da ako Vučić bezbolno isporuči kosovsku nezavisnost, Zapad nakon toga istim metodama nastavi da ga pritiska i da „isporuči Republiku Srpsku“, a da zauzvrat u narednih nekoliko godina nastavi da okreće glavu od daljeg urušavanja vladavine prava u Srbiji, gušenja medija i prebijanja političkih protivnika.

„Moramo se protiv toga boriti svim raspoloživim sredstvima i stati Vučiću na put, jer je to poguban scenario za ovu zemlju u godinama koje dolaze“, zaključio je Jeremić.

