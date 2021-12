Jeremić: Vučićev kriminalni režim mora pasti na izborima

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da „kriminalni režim“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića mora da padne i da će prilika za to biti izbori najavljeni za 3. april 2022. godine.

„Neće, medjutim, za pobedu biti dovoljno da 3. aprila samo izadjemo i glasamo, jer nas je više nego njih. Nemojte da sanjate da ćemo našu izbornu pobedu proslaviti uz tortu i šampanjac. Oni dobro znaju šta su radili, i vlast neće biti spremni da ispuste ni na jednom mestu, i zato će da kradu, ako treba i lopatama“, rekao je Jeremić na sednici Skupštine Narodne stranke.

Kako je saopšteno iz te stranke, Jeremić je kazao da opozicija mora da bude spremna da izbornu volju gradjana odbrani na ulici.

„Nemojte imati dilemu, 3. aprila uveče moraćemo na ulicu da branimo našu pobedu, i nema kući dok se ta stvar ne završi. A kada se završi, tada nastupa trenutak u kojem krećemo da ispunjavamo naša obećanja“, dodao je Jeremić.

On je naveo da Narodna stranka više nije sama i da je na istom zadatku sa drugim strankama i pokretima ‘ bez obzira na ideološke razlike.

Jeremić je dodao da se „zlo koje je vladalo Srbijom prethodnih deset godina više nikada ne sme ponoviti“.

„Narodna stranka zato daje reč da će u prvih 100 dana od izbora nove demokratske vlade doneti paket zakona i propisa o lustraciji, Zakon o ispitivanju porekla i oduzimanju nelegalno stečene imovine, Zakon o specijalnom tužiocu za visoku korupciju i politički kriminal, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o profesionalizaciji državne uprave, javnih službi, ustanova i državnih preduzeća, kao i Zakon o oduzimanju nacionalnih frekvencija emiterima koji su prekršili standarde objektivnog i istinitog izveštavanja“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je Narodna stranka to nazvala revanšizmom, i da su se „mnogi trgli kada su čuli tu reč“ i da mu he drago zbog toga.

„Revanšizam je, dame i gospodo, poštovanje zakona. Njegov cilj je da kroz zakonsko utvrdjivanje odgovornosti i odlučno sankcionisanje spreči da državna vlast i politička moć u budućnosti ikada više bude zloupotrebljena“, rekao je Jeremić.

Dodao je da revanšizam znači nemilosrdno privodjenje pravdi, bez prava na kupovinu oprosta, svih onih koji su se o pravo i pravdu ogrešili, a što uključuje i etiku, moral i kontaminaciju javnosti.

„Revanšizam uključuje i zabranu rada političkih organizacija i udruženja koji su grubo pogazili Ustav naše države, stavljajući interese pojedinaca iz vladajuće klike i njihovih saradnika iznad interesa gradjana“, rekao je Jeremić.

Kako je dodao, revanšizam podrazumeva i poništavanje svih nelegalno stečenih diploma i zvanja, a za one koji budu bežali iz Srbije – revanšizam znači crvene Interpolove poternice.

„Revanšizam, da budemo jasni, nije za autobus ljudi kojima je prećeno da moraju da idu na nekakav miting, inače bi im bili ugroženi posao i egzistencija, ali jeste za one sa motkama i one koji su ih u te autobuse gurali. Revanšizam nije za one koji su u laži verovali i zbog toga glasali za ološ, ali jeste za one koji su laži smišljali i te laži emitovali. Revanšizam je katarza i neophodan preduslov za pomirenje i sabornost u budućnosti. Narodna stranka daje reč da će revanšizma biti“, rekao je Jeremić.

On je naveo da je Srbija danas „svetlosnim godinama udaljena od pozitivnih svetskih tokova“, i da je ogorčena i duboko podeljena država, koju je režim uzurpirao i urušio „sve noseće stubove na kojima počiva jedno normalno društvo“.

„Dišemo najzagadjeniji vazduh u Evropi. Srbijom vršljaju firme stavljene van zakona. Otimaju nam i uništavaju zemlju, reke i šume. ‘Beograd na vodi’, taj monstrum gde mu mesto nije, ta najveća perionica novca u Evropi, biva sve veći i veći, niče čak i na drugim lokacijama, pod drugim imenima. Srbija je postala crna rupa kontinenta, poznata po tome da se ovde pere novac, poznata po kriminalu, jeftinoj hrani, jeftinoj zabavi i nažalost, određenim jeftinim ljudima“, rekao je predsednik Narodne stranke.

On je kazao da su gradjani Srbije od radikalno-kriminalne bande dobili tajne ugovore, prljave tehnologije, bogaćenje burazerske elite na očigled svih.

„Dobili smo bahatost i prostakluk. Dobili smo divljačku, investitorsku gradnju, preskupe stanove i preskupe uslove življenja, dobili smo preskupe džade koje propadaju posle pola godine, dobili smo estetiku kiča i šunda, dobili smo više od 15 milijardi evra dodatnog spoljnog duga, dobili smo survavanje svih moralnih vrednosti“, dodao je Jeremić.

On je naveo da istovremeno režimski mediji ne govore istinu čak ni slučajno.

„Diletantska spoljna politika, udvoričko ophodjenje i prema Istoku i prema Zapadu, kao i bezobzirna rasprodaja nacionalnih interesa i resursa, doveli su Srbiju u položaj da kao država postanemo predmet poruge, nikada dalji od Evrope, u najboljem slučaju moneta za potkusurivanje, i to čak ne više samo najvećih sila“, rekao je Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije.

Skupština Narodne stranke danas će izabrati rukovodstvo stranke.

Kandidat za predsednika je Jeremić, koji je za potpredsednike predložio Miroslava Aleksića, Sinišu Kovačevića, Sandu Rašković Ivić, Borislava Novakovića, Vladimira Gajića, Marinu Lipovac Tanasković i Djordja Stankovića.

Za generalnog sekretara i portparola Narodne stranke predložio je Stefana Jovanovića.

„Dame i gospodo, svašta nam se može zameriti. Da smo tvrdi, da smo preki, ovakvi ili onakvi. Možda nemamo savršen marketing, ali bez lažne skromnosti – ovo je Real Madrid srpske politike“, ocenio je predsednik Narodne stranke.

(Beta)

