Jevtić: Građani na KiM nemaju razloga za slavlje

BEOGRAD – Ministar za povratak i zajednice u ostavci i potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić rekao je da umesto što kosovski Albanci danas slave, treba da se podvuče crta i vidi šta je proteklih godina rešeno i šta treba da se reši.

On je za RTS ocenio da zbog lošeg stanja ekonomije, stanja u društvu i možda najlošijih odnosa kosovskih lidera sa EU i SAD, kao i nedostatka poverenja u kosovske institucije, građani Kosova i Metohije nemaju razloga za slavlje.

„Umesto što kosovski Albanci danas slave, treba da se podvuče crta, da se svi pogledamo u oči i da kažemo šta je to što nismo rešili i šta je to što treba da bude rešeno“, rekao je Jevtić.

On je naveo da bi glavno pitanje za Međunarodnu zajednicu koja je, kako kaže, podržala nezavisnost bilo – šta su do sada uradili i šta je to bolje u odnosu na prethodni period.

Jevtić je dodao da je trenutak na međunarodnoj sceni povoljniji sada nego u bilo kom trenutku u prošlosti za Srbiju i da bi ovo bio dobar momenat za traženje nekog kompromisnog rešenja.

„Odnosi nisu isti i drugačiji su u odnosu na period ranije i mi takav momenat moramo da iskoristimo. Vreme ne radi za nas i zato treba da se iskoristi ovaj povoljan trenutak i trenutni politicki položaj Srbije jer može da se desi da ono što sada možemo da dobijemo kao moguce kompromisno rešenje kasnije možda i nece biti slucaj“, navodi Jevtić i dodaje da se kod kosovskih lidera vidi nervoza.

„Platforma o dijalogu i odluka o taksama govori da oni žele da kupe vreme“, ocenio je Jevtić.

