Jevtić i Eide: Dijalog nema alternativnu

PRIŠTINA – Dijalog Beorada i Prištine nema alternativu i potrebno je da se pitanje odnosa dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, Srba i Albanaca, konačno reguliše kompromisom o pitanju Kosova, zaključili su danas potpredsednik prištinske vlade i ministar za zajednice i povratak u ostavci, Dalibor Jevtić i norveški diplomata i bivši specijalni izaslanik generalnog sekretara UN za Kosovo, Kai Eide.

Dijalog i aktuelna politička situacija na Kosovu bile su glavne teme razgovora Jevtića i Eidea.

”Postoji jedna važna potreba, pre svega svih nas koji živimo na Kosovu, a to je da konačno se obezbedi trajni mir koji će osigurati izvesniju budućnost. Gospodin Eide odlično poznaje prilike na Kosovu, i kao neko ko se bavio problemima odnosa dva naroda na ovim prostorima može da da svoj lični doprinos konačnom rešenju problema. Današnji sastanak sa gospodinom Eideom bio je koristan i mislim da je i on mogao da čuje viđenje situacije iz ugla predstavnika Srba na Kosovu”, naveo je Jevtić.

Kai Eide je rekao da na Kosovu boravi kako bi čuo sa kakvim se sve problemima kosovsko društvo susreće i naglasio da Beograd i Priština moraju konačno doći do rešenja tih problema.

Tokom sastanka je istaknuto da se mora odustati od jednostranih odluka i poteza poput one o uvođenju taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine i da se na taj način jedino može dati šansa nastavku dijaloga.

Eide se u protekla nekoliko dana sastao sa više zvaničnika Srbije i predstavnika privremenih vlasti u Prištini, kako bi iz prve ruke od glavnih aktera mogao da čuje stavove i mišljenja oko budućnosti čitavog regiona, posebno one stavove koje su vezane za odnose Beograda i Prištine, saopšteno je iz Jevtićevog kabieta.

(Tanjug)