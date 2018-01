Jevtić: Mitrovićevo puštanje na slobodu dobra vest u jeku inicijative za povratak u Mušutište

Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić ocenio je danas da je puštanje na slobodu Bogdana Mitrovića koji je pod optužbom da je počinio ratne zločine uhapšen letos kod Suve Reke dobra vest, ali i da nema garancija da ovakvih hapšenja više neće biti.

Jevtić je za RTS kazao da je Mitrovićevo puštanje na slobodu dobra vest u jeku inicijative za povratak u selo Mušutište.

U tom mestu je krajem leta i došlo do Mitrovićevog hapšenja. On je uhapšen prilikom dolaska veće grupe Srbe zainteresavanih povratnika na seosku hramovnu slavu.

„Znali smo od prvog trenutka da Bogdan nije ni za šta kriv i čestitam mu na slobodi. Ovo je od početka godine najsrećnija vest“, rekao je Jevtić.

On je dodao da je „ovo dobar signal da ne treba odustati. „Nema garancija da ovakvih hapšenja više neće biti, ali mi radimo na tome da se takve stvari u budućnosti izbegavaju“, naveo je Jevtić.

On je kazao da bi ako dodje do sednice na kojoj će se glasati o inicijativi za ukidanje Specijalnog suda to bio korak unazad za celo kosovsko društvo“.

„Srpska lista neće podržati ovu inicijativu“, naveo je Jevtić i dodao da je dobio garancije od Kfora da neće doći do nemira na Kosmetu.

(Beta)