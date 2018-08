Jevtić: Napadi uvek od istih, ne smeta im rešenje već Vučić

PRIŠTINA – Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić poručio je u otvorenom pismu da bi napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića bez obzira sa kojim bi predlogom izašao za rešenje pitanja KiM bili uvek isti i od istih ljudi i da bi im smetalo ne rešenje već Vučić.

„Smetalo bi im bilo koje rešenje, i da kaže predsednik Srbije – imamo dogovor sa Albancima da kao deo Srbije tu ostanu, raspisaćemo izbore i dobiti možda za predsednika Vlade Srbije Albanca – smetalo bi. I smetalo bi kada bi rešenje bilo Zajednica srpskih opština sa punim ovlašćenjima poput Republike Srpske. I bunili bi se neki protiv zamrznutog konflikta, rekli bi zar opet izolacija Srbije? Smetalo bi ne rešenje, već Aleksandar Vučić“ podvukao je Jevtić.

Kako kaže u trenutku kada je neko konačno rešio da pitanje odnosa Srba i Albanaca na prostoru KiM trajno reši, zarad bolje i izvesnije budućnosti, svih onih koji žele da ostanu i sa svojim porodicama na Kosovu žive, svakodnevno smo svedoci napada na onog „ko ima hrabrosti da sve nas pogleda u oči i kaže istinu, na onog ko ima hrabrosti da se sa problemom Kosova izbori, na našeg predsednika Aleksandra Vučića“.

Navodi da Srbe i njega lično posebno bole napadi koji dolaze od strane pojedinaca iz SPC, napadi od strane onih koji znaju koliko je borba teška, koliko je pozicija, u kojoj se nalazimo kao narod, komplikovana.

Boli kada crkveni velikodostojnici, naši sunarodnici, svojim napadima pomažu onima koji nam baš i ne misle dobro, dodao je Jevtić.

„Vladiku Teodosija poštujem, cenim i volim. Vladika Teodosije i celokupno sveštenstvo zna koliko je predsednik Vučić, koliko smo mi zajedno sa predsednikom Vučićem učinili za naše svetinje na Kosmetu i šire. Ne mogu a da ne ukažem na to da sam lično ja to osećao kao obavezu, kao Hrišćanin. Zato boli svaka otrovna strelica koja se uputi od strane pojedinaca iz naše srpske Crkve“ ukazao je.

Precizirao je da u Đakovici, osim u manastiru, nema Srba i da je to za njih zabranjeni grad.

Poručio je da kada neko pokušava da takvo stanje prikaže drugačije, onda time čini uslugu i korist onima zbog kojih se Srbima brani i na praznike da dođu u Đakovicu, onima koji podižu lažne optužnice protiv naših sunarodnika samo zato što neće da prodaju svoju dedovinu.

Naveo je da poštuje i ceni hrabrost monahinja u Đakovici kojima se pomagalo da im se stvore uslovi da u takvom okruženju žive u manastiru.

„Crkveni velikodostojnici odlično znaju koliko smo se kao politički predstavnici Srba borili i za život u Đakovici, Dečanima, Prizrenu, Uroševcu, Vučitrnu, Vitini, Prištini, Peći, Klini, Istoku, Gnjilanu…svuda tamo gde smo uspeli da sačuvamo i obnavljamo i naše svetinje i život. Zato posebno bole napadi od strane pojedinaca iz naše Crkve, onih koji se licemerno danas pitaju koga Srpska lista predstavlja“ rekao je Jevtić.

„Oče Savo Janjiću, kažete ne možete a da ne oćutite predsedniku Vučiću? A kada ste to oćutali? Kažete i napadate u trenutku kada treba svi složno da se izborimo da život pobedi. Nije vama problem, oče Savo, razgraničenje koje se pominje a da smo od rešenja miljama daleko. Ako niste do sad uvideli koliko smo se zajedno sa vama borili za život i Crkvu, za narod i opstanak, onda granice postoje u glavama i teško ih je pomeriti“ poručio je Jevtić.

Kako je rekao kada bi Vučić izašao sa bilo kojim predlogom, napadi bi bili uvek isti i od istih ljudi, od onih koji su nas između ostalog stavili u položaj kakav jeste.

„Pa zar su vama danas veći prijatelji oni koji su svojim političkim delovanjem činili da Kosovo dobije pečat nezavisnosti Međunarodnog suda pravde u Hagu? Jel Vaše društvo danas treba da bude Vuk Jeremić koji je za Albance heroj?“ upitao je Jevtić.

Jevtić je istakao da nije problem razgraničenje već što pojedincima smeta Vučić.

Navodi da smemo dabudemo sebični i da treba misliti na budućnost svih Srba na prostoru i centralne Srbije i svuda gde na Zapadnom Balkanu danas žive.

„Našeg predsednika Vučića moramo da podržimo, hrabrijeg i boljeg nismo imali, odlučnog da se bori za budućnost i život! A oni koji ne mogu da pomognu, neka barem ne odmažu. I neka ponekad i oćute, biće korisnije i bolje za sve nas“ naglasio je Jevtić.

Poručio je i da je želja da pobedi mir i razum.

„Znajući težinu problema Kosova i okolnosti u kojima živimo, znajući političke okolnosti, želimo mir. Želimo da pobedi razum i baš onako kako je predsednik Vučić rekao kada nas je posetio u Štrpcu – život je ono što mora da pobedi” zaključio je Jevtić.

