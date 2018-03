Jevtić obavestio članove Vlade Kosova o povlačenju Srpske liste i zatražio odgovornost

Potpredsednik Vlade Kosova i funkcioner Srpske liste Dalibor Jevtić danas je na sednici Vlade Kosova obavestio članove da se predstavnici liste povlače iz vlade i zatražio odgovornost svih nalogodavaca akcije „uperene protiv nedužnih ljudi i predstavnika Srba“.

Policija je u ponedeljak upala u zgradu Mitrovačkog dvora u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde je bio organizovan skup u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, i uhapsila Marka Djurić koji je potom saslušan kod prekršajnog sudiju u Prištini i proteran u centralnu Srbiju. Prilikom hapšenja Djurića policija je bacala šok bombe i suzavac i tom prilikom su povredjeni gradjanin koji su se nalazili u i ispred Mritrovačkog dvora. Predstavnici Srpske liste u nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem saopštili da će izaći iz kosovske vlade

Jevtić, koji je na početku sednice kosovske vlade ostale članove obavestio da sednici prisustvuje u „tehničkom kapacitetu“ zatražio je dgovornost svih koji su učestvovali u dogadjajima od ponedeljka.

Istakao je da ukoliko su ostali članovi kosovske vlade zainteresovani za mir i stabilnost onda treba da se otvori istraga o tim dogadjajima.

„Ništa nije bilo tajno, postoje snimci i mislim da je vrlo lako utvrditi tu odgovornost. Kada govorim o Zajednici srpskih opština (ZSO) blizi se pet godina od kako se neko obavezao, i bez obzira ko je u Vladi, ko je član Vlade a ko nije, to je obaveza ove vlade da taj sporazum sprovede“, kazao je Jevtić, a preneo njegov kabinet.

On je kazao da nisu tačni navodi da je vlada čiji je on bio član zabranila ulazak direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Djurića na Kosovo i Metohiju.

„Želim da istaknem da to nije tačno, a onaj ko je doneo tu odluku to treba i da kaže. Dakle, to nije bila odluka Vlade, ako imamo takve odluke trebamo o tim odlukama da raspravljamo na sednicama, a to nikada nije bio slučaj“, kazao je Jevtić, a preneo njegov kabinet.

On je rekao da su u ponedeljak povredjene 32 osobe koje nisu imale ni oružje, niti bilo šta osim olovke i papira.

Upitao je kosovskog ministra unutrašnih poslova da li je razmišljao o tome da je glasovima poslanika Srpske liste izabran na tu poziciju.

„Sinoć smo opet imali hapšenje osmoro Srba u opštini Peć, novinara koji su došli da rade emisiju o uzurpiranoj imovini, pet sati su zadržani u policiji. Ja ne znam stvarno kakve su to poruke i dokle ćemo tako“, upitao je Jevtić.

On je rekao su predstavnici Srpske liste od prvog dana govorili da im su im mir, stabilnost i saradnja jedini ciljevi, koji se kako je naveo, nisu promenili.

Istakao je da ZSO treba da se formira na „način na koji se neko obavezao“. „Mi smo tu da pomognemo svaki proces koji će dovesti do mira, stabilnosti i izgradnje poverenja, a vas molim da nam u tome pomognete“, kazao je Jevtić.

(Beta)