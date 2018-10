Jevtić: Osuda nije dovoljna

KOSOVSKA MITROVICA – Potpredsednik kosovske vlade u ostavci, Dalibor Jevtić, osudio je danas kamenovanje autobusa sa Srbima u mestu Istok, na KiM u nedelju, i poručio da počinioci moraju bti identifikovani i sankcionisani, jer novo ćutanje samo će ohrabriti one koji to čine da slično ponove.

Jevtić je rekao da je poslednje kamenovanje autobusa sa Srbima koji su obilazili srpske svetinje na KiM sa još jedan u nizu i da je došao kao posledica nekažnjavanja onih koji su to činil pranije.

Kod mesta Istok, nadomak Peći na Kosovu i Metohiji, juče su kamenovana dva autobusa sa vernicima iz Beograda, koji su se vraćali iz posete crkvi Bogorodice (Studenice) hvostanske.

Da su takvi incidenti do sada bili kažnjavani, to bi bila jasna poruka da i ubuduće slično neće proći nekažnjeno.

„Oni koji su juče bacali kamenje na Srbe su još jednom bacili kamen na budućnst“, rekao je Jevtić i dodao da se pokazalo da samo osude nisu dovoljne.

Dodao je da je zajednički cilj Srba i Albanaca na KiM mir, ali da ne sme da se stane na osdama, već da treba videti ko je to učinio i da zbog toga mora da odgovara.

„Ako nstitucije to žele, one će to da učine i to će biti poruka da neće proći nekažnjeno niko ko bude ugrožavao mir i slobodu kretanja“, rekao je Jevtić.

Budući da se, kako je rekao, ovaj incident tiče međuetničkih odnosa taj slucaj treba tako i tretiati.

„Ćutanje i prećutno gledanje sve to samo će oš jednom ohrabriti one koji sprečaju Srbe posete Đakovcu, Mušutiste ili neka druga mesta na KiM“, rekao je Jevetić.

(Tanjug)