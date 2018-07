Jevtić: Za Albance na Kosovu Jeremić je heroj

BEOGRAD – Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić rekao je da Albanci na Kosovu imaju junaka Vuka Jeremića, kojem se zahvaljuju zbog mišljenja Međunarodnog suda pravde.

Jevtić je na TV Pink komentarisao navode poslanice DSK u prištinskom parlamentu Vjose Osmani, koja je ocenila da je najveci srpski državni neuspeh mišljenje MSP iz 2010. godine.

On je rekao da 23. jula, na godišnjicu masakra u Starom Grackom, u albanskim medijima vest nije bio taj događaj, već zahvalnost Vuku Jeremicu i Borisu Tadicu na tome što su ucinili.

Prema njegovim rečima, Albanci na Kosovu najgorim rečima pričaju o predsedniku Vucičhu, dok sa druge strane, kako kaže, imaju junaka Vuka Jeremica, kojem se zahvaljuju.

„Oni koji se najviše junace u Beogradu, koji kada su se bavili Kosovom, ucinili su najgore moguce stvari u politickom smislu i doveli nas u još teži položaj, ti junaci su isti junaci i za Albance, dok je predsednik Vucic đavo i o njemu govore sve najgore reci, a to je dovoljan dokaz ko je šta ucinio za Srbe i srpski narod na Kosovu i Metohiji“, istakao je Jevtić.

On je, nakon današnjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vucicem, rekao da se razgovaralo o životu Srba na prostoru Kosova i Metohije, kao i o planovima za buducnost i poboljšanju života Srba na Kosovu i Metohiji.

„Razgovarali smo o svim onim temama koje se ticu života Srba na KiM. Retki su oni koji mogu da razumeju život Srba na Kosovu i Metohiji, kao što to može gospodin Vucic. Danas smo razgovarali o svim temama koje su ovih dana aktuelne u javnosti, ali i o planovima za buducnost, o tome na koji nacin možemo da razvijamo sredine u kojim Srbi žive i da poboljšamo život Srba na Kosovu i Metohiji“, kazao je Jevtic.

On je povodom najava Albanaca o oružanim akcijama rekao da nakon marta ove godine, kada je na brutalan nacin uhapšen, to jest, kako kaže Jevtic, kidnapovan Marko Đuric u Kosovskoj Mitrovici ne treba ignorisati cinjenicu da neko destabilizacijom i izazivanjem nemira želi da dođe u priliku da sebi poboljša poziciju.

„Važno je to, što smo i danas culi od predsednika Vucica, da država Srbija nece dozvoliti ni na koji nacin napad na Srbe. Mi kada to cujemo imamo cvrsta uverenja da ce to tako i biti. Cinjenica da smo samo u mesecu maju imali preko 20 incidenata u kojima su meta bili Srbi, pogotovo južno od Ibra, govori da je ocigledno da postoji plan, da postioji neciji cilj da na taj nacin ne samo unesu nemir, nego da na neki nacin, poboljšaju sebi poziciju“, istakao je Jevtic.

Prema njegovim rečima, stice se utisak da oni koji ne znaju ništa o životima Srba na Kosmetu, a koji sebe nazivaju politickim predstavnicima u centralnoj Srbiji itekako pomažu drugoj strani.

– Ljudi koji gotovo nikada nisu bili na Kosovu i Metohiji, ili su bili jednom, ili dodu jednom godišnje, za Vidovdan, su prvi u tome da komentarišu naš život i položaj, ali u lošem smislu. Kada god imaju priliku oni ce napasti naši državno rukovodstvo, predsednika Vucica, ne razmišljajuci o tome šta time cine i koliko štetu cine Srbima na KiM“, naglasio je Jevtic.

On dodaje da u ovom trenutku svi treba da budu jedinstveni u onom što je naš nacionalni interes, a da zamrznut konflikt to nije.

Povodom toga što se približava 4. avgust, rok koji je Evropska unija dala Prištini za postizanje statuta o ZSO, ali i toga što je danas iz Brisela stigla informacija da je to važna stvar, kao i da ona zahteva vreme, Jevtic je rekao da se zna da taj datum nije krajnji rok.

„Mi to znamo, mislim da je i predsednik Vucic nekoliko puta rekao da ne ocekuje da se ispoštuje taj zadati rok. Nismo iznenadeni, nemamo velika ocekivanja. I danas smo pricali na tu temu, kao i o samom procesu dijaloga, ZSO, oko situacije i položaja Srba. Želim da istaknem da, kada govorimo o Briselu i tome što zatvaraju oci na poteze Prištine, to drugoj strani daje pravo da nastavi“, ocenio je Jevtic.

Kako kaže, kada se razgovara sa predsednikom Vucicem, on uliva sigurnost u vremenima koja su itekako teška.

(Tanjug)