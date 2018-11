Joksimović: Otvaramo vrata i vidike gde se nalazi novac EU

BEOGRAD – Cilj Vlade Srbije je da maksimalno apsorbuje sredstva iz fondova EU, jer njihovo korišćenje na direktan način doprinosi kvalitetu života grajana i razvoju cele zemlje, izjavila je danas ministar za evrointegracije Jadranka Joksimović i dodala da nadležni zato otvaraju vrata i vidike lokalnim samoupravama gde je novac i to bespovratan.

„Najlakše je tražiti novac iz budžeta. Novca u bužetu nikada neće biti dosta, zato nećemo i ne smemo ispustiti mogućnost dobijanja novca iz EU fondova, ali ne zato što je to besplatno već zato što to direktno znači razvoj zemlje, regiona, lokalne samouprave, doprinosi zapošljavanju, poboljšanju kvaliteta života …“, rekla je Joksimović na Šestoj nacionalnoj konferencjii o prekograničnoj saradnji na kojoj su uručene nagrade za najbolje projekte u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa.

Joksimović je podsetila da Srbija kao kandidat ima sedam programa prekogranične saradnje čiji je cilj jačanja poverenja, solidarnost, smanjenja nejednakosti …

„Kao ministar i nacionalni IPA koordinator nastojim da lokalnim samoupravama otvaramo i vidike i vrata gde su sredstva, pre svega bespovratna – grantovi, a ne zajmovi, koji su iznosi i za koje projekte oni mogu biti opredeljeni“, rekla je ministar.

Ona je podsetila da je vidljivost pretpristipnih fondova pre njenog dolaska na čelo Ministarstva bila ispod 10 odsto što je, kako je ocenila, bilo poražavajuće zbog razvoja zemlje, a danas između 45 i 55 odsto.

„Smatrala bih se krajnje neuspelim ministrom da za četiri godine nisam podigla vidljivost i razumevanje građana da evropski put nisu samo apstraktne stvari već i lokalni putevi, infrastruktura, kulturna i prekogranična saradnja, turizam …. koji na dnenvom nivou poboljšavaju kvalite života građana“, rekla je ministar.

Ona je podsetila da je između ostalog u Požarevcu u toku nadgradnja bolnice za prevenciju maligniteta u okviru projekta prekogranične saradnje sa Rumunijom.

Zahvaljući tim projektima, kako je navela, rekonstruisana je sinagoga u Subotici, koja je druga po veličini u Evropi nakon one u Budimpešti, Golubačka tvrđava, a građani su dobili nove domove zdravlja, škole, kanalizacione i vodovodne mreže.

Ministar je dodala da je koheziona politika, za koju Srbija mora biti spremna, upravo politika smanjivanja razlika, izjednačavanja stope rasta i razvoja svih članica.

Ona je navela da je cilj Vlade da spremno uđe u kohezionu politku EU, a ne da bude nespremna da koristi milijarde evra koje će joj biti dostupne, a koje su bile dostupne nekim našim susedima, koji su postali članice i čiji je procenat iskoristivosti bio apsolutno nedopustivo nizak. „Time bi bila naneta šteta građanima, odgovorne vlade i lokane samourpave u taj proces moraju da uđu ozbiiljno i punim klapacitetom jer bez toga sve ostaje prazna priča. Sve što ne povučem je bačen novac, a na to niko nema prava“, rekla je ona i dodala da to što vlada radi nije samo zbog Brisela i korišćenja fondova već za svakog građana.

„Priča o evrointegracijama je priča o miru, stabilnosti, dobrosusedskim odnosima, korišćenju fondova, zajedničkom razvoju, održivom regionalnom razvoju, smanjivanju nejednakosti – socijalnih i ekonomskih, jer bez toga svaka priča gubi smisao“, naglasila je ministarka i ocenila da će Srbija morati još više da radi na stabilnom i održivom putu ka EU koji će za pet do sedam godina rezultirati članstvom, nakon čega kreće nova faza razvoja.

Nakon izlaganja predstavnika generalnog direktorata za regionalnu politiku Evropske komisije Simone Pohlove o potrebi uspostavljanja fonda kojim bi se dodatno pomoglo lokalnim samoupravama i regionalnim razvojnim agencijama, Joksimovic je izjavila da se nada da ce Ministarstvo finansija i Razvojna agencija Srbije pojacati sredstva lokalnim samoupravama za pretfinansiranje i sufinansiranje projekata, kako bi bile još spremnije za učešće u projektima programa prekogranične saradnje. Joksimović je objasnila da ponekad jedinice lokalne samouprave nemaju na raspolaganju dovoljno sredstava za ucesce u sufinansiranju projekata prekogranicne saradnje, te da bi na taj nacin mogli da ucestvuju u projektima, a deo sredstava bi bio refundiran iz sredstava EU.

(Tanjug)