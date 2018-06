Još jedna poruka Srbiji iz Amerike

SAD žele da ohrabre i Beograd i Prištinu da dođu do kompromisa za pitanje KiM, izjavio je danas ambasador SAD Kajl Skot i naveo da Sjedinjene Države ovu godinu vide kao ključnu za rešavanje tog pitanje, posebno ako hoćemo da vidimo naredak Srbije u evropskoj integraciji.

Upitan šta je to po njegovom mišljenju nešto što bi Srbija mogla da eventualno dobije i da li može nešto da dobije, Skot je rekao da što se tiče onoga što će Srbija dobiti i onoga što će Kosovo dobiti to u stvari jeste deo komprimisa i deo dijaloga.

– Samo hoćemo da ohrabrimo obe strane da ubrzaju konsultacije, da budu otvorene za svaki predlog i kada dođe do perioda da ima dogovora između Srbije i Kosova, mi ćemo biti spremni da pogledamo pozitivno na bilo koji dogovor koji je za obe strane prihvatljiv – rekao je američki diplomata.

Ambasador SAD je naveo i da dijalog „ide u malo intenzivniju fazu“, a prošlonedeljni susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija u Briselu ocenjuje kao dosta pozitivan.

Smatra da treba „ići malo brže“ i treba doći do nekog komprmisa kako bi se postigao pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

– Mi hoćemo da ohrabrimo i Beograd i Prištinu da dođu do komprimisa. Neće biti nikakvog dogovora bez kompromisa – rekao je Skot odgovarajući na pitanje novinara u Hajatu.

SAD još imaju interes da vide pravdu za porodicu Bitići

Rezolucija Kongresa SAD vezana za slučaj Bitići je „izraz nestrpljenja i frustracije“, ali i pokazuje da SAD još imaju interes da vide pravdu za porodicu Bitići, izjavio Skot.

Slučaj braće Bitići će i dalje biti na našoj bilateralnoj agendi, rekao je američki diplomata odgovarajući na pitanja novinara.

Rezolucija je, navodi, stav i mišljenje da su tri amarička građanina ubijena u Srbiji kada su bili u rukama srpske policije i niko još nije odgovarao za to i nema pravde za porodicu Bitići koja na to čeka već 19 godina.

Na pitanje da li to znači da bi rezolucija trebalo da ubrza Srbiju i njene organe u rešavanju tog slučaja, Skot je rekao da je to više pitanje za srpsko pravosuđe.

Kaže da je pre neki dan čitao o sudskoj odluci donetoj posle 19 godina i da to znači da još postoji mogućnost i za rešavanje slučaja ubistva braće Bitići.

Skot je rekao da jedino zna činjenice, a to je da su tri građanina SAD ušli u Srbiju ilegalno, bili su uhapšeni, u zatvoru, potom su bili pušteni iz zatvora u ruke jedne specijalne jedinice srpske policije.

– Posle toga su oni nađeni sa metkom kroz glavu, njihove ruke vezane iza tela i to je bilo na teritoriji specijalne jedinice vaše policije, i niko ne zna ništa i niko ne odgovara za to. To je malo teško za mene da razumem, ali bi trebalo da bude moguće da se nađu oni koji su ubili braću Bitići – kaže ambasador SAD.

(Sputnjik)