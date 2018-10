Jovanović: Beogradska vlast direktan krivac za divlju gradnju

Zamenik šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović optužio je danas gradsku vlast da je direktno odgovorna za divlju gradnju u glavnom gradu od 2015. godine i da se tu ništa neće promeniti ni u budućnosti.

„Za prvih šest meseci 2018. godine Grad Beograd je za rušenje nelegalno izgradjenih objekata, od predvidjenih 18 miliona iz budžeta, potrošio samo 11.000 dinara. Ovaj podatak najbolje govori da je Goran Vesić, kao istinski gradonačelnik, tolerisao i ohrabrivao bujanje divlje gradnje u prestonici“, rekao je zamenik šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda i dodao da je Beograd poslednjih godina time oštećen za oko 70 miliona evra.

Jovanović, koji je i potpredsednik Narodne stranke, naveo je u pisanoj izjavi da je krunski dokaz da vlast namerno sabotira borbu protiv divlje gradnje najnovija izmena zakona o planiranju i izgradnji.

„Ovom izmenom se ukidaju gradjevinske inspekcije na nivou gradskih opština, a kompletan inspekcijski nadzor se centralizuje i prenosi na grad. Koliko je ovo besmislena i potencijalno koruptivna mera govori to što su gradske opštine od 2015. godine, iskoristile gotovo sva sredstva iz svojih budžeta namenjena rušenju bespravno podignutih objekata do 800 kvadrata, što je spadalo u njihovu nadležnost. Sa druge strane, grad Beograd uopšte nije rušio ‘divlje’ objekte iz svoje nadležnosti, to jest one preko 800 kvadrata“, naveo je Jovanović.

Jovanović je dodao da grad Beograd čak nije ni podnosio krivične prijave protiv počinilaca takvih dela, na šta je po zakonu bio obavezan.

(Beta)