Jovanović (Narodna stranka): SNS bi da oživljava hrvatski 'Rade Končar' na račun Beogradjana

Zamenik šefa odborničke grupe „Savez za Srbiju“ u Skupštini Beograda Nikola Jovanović izjavio je danas da Srpska napredna stranka (SNS), umesto da odgovori na pitanja o besmislenom ukidanju trolejbusa u Beogradu i neobjašnjivom poskupljenju parkiranja za 30 odsto u javnim garažama, skreće pažnju javnosti na izmišljene afere iz perioda pre njene vlasti.

„Sa velikim čudjenjem smo primili informaciju da SNS žali što u vreme mandata Dragana Djilasa, Beograd nije kupio hrvatske, umesto španskih tramvaja“, naveo je Jovanović i dodao da je tadašnji tender bio sproveden po strogim pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj.

On je kazao da odluka da se posao vredan više od 60 miliona evra dodeli španskom CAF-u, a ne hrvatskom „Radetu Končaru“, doneta je na osnovu stava stručne komisije sastavljene od profesora Mašinskog fakulteta u Beogradu.

„Ovakva odluka je bila očekivana, jer se španskim tramvajem voze stanovnici više desetina gradova sveta, a hrvatski je do tada kupio samo grad Zagreb“, rekao je Jovanović, koji je potpredsednik Narodne stranke.

Dodao je da „stručnjaci“ iz SNS-a ne znaju, ili neće da znaju, da su u Debrecinu, sa kojim porede beogradsku nabavku, kupljeni manji tramvaji, što je jedini razlog zbog kojeg su bili jeftiniji.

Jovanović je pozvao SNS da prestane da obmanjuje javnost i da izvlači novac iz budžeta za jelke, gondole, 54 fontane i slične „besmislice“.

„Ukoliko Srpska napredna stranka ima računicu da su hrvatski tramvaji najbolje rešenje za Beograd, neka ubuduće kupuju njih. Ako je nemaju, neka prestanu da obmanjuju javnost“, poručio je Jovanović.

Jovanović je juče kritikovao najavu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da će se u Beogradu ukinuti trolejbuski prevoz i zameniti elektro-busevima uz ocenu da je to samo još jedan u nizu besmislenih poteza gradske vlasti.

Reagujući na te kritike šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković ocenio da Jovanoviću smeta svaki vid modernizacije i unapredjenja života Beogradjana, navodeći da je 2009. godine u vreme vladavine Dragana Djilasa za nabavku tramvaja posao dobila firma čija je ponuda bila veća za čak 2.232.735 evra od druge firme koja nije dobila posao.

„Na taj način Djilas i njegova ekipa su najoštrije prekršili zakon o javnim nabavkama i osnovni kriterijum koji je bio naveden u dokumentaciji, a to je najniža ponudjena cena. Na sve to, tramvaji iste firme sa slabijim karakteristikama su u Debrecinu plaćeni 1.850.000 evra, dok su ovi naši plaćeni 2.232.735 evra. Kada se ova razlika pomnoži sa trideset tramvaja koji su nabavljeni dolazi se do cifre od 11.482.050 evra, koja nam jasno pokazuje zašto je sve to uradjeno i ko se od tog kriminalnog posla obogatio na račun Beogradjana“, naveo je Mirković.

(Beta)