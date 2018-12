Jovanović: Ne treba da me zovu, nije mi mesto na Platou

BEOGRAD – Lider LDP Čedomir Jovanović kaže da opozicija ne treba da ga zove na proteste jer mu tamo nije mesto.

„Mene niko ne treba da zove, posebno ne oni koji su uvek bili mišsevi iza mojih leđa. Zato i nisu svesni da smo LDP i ja na mestu otpora svakom ludilu oduvek. Da na proteste ne idemo samo onda kada boli nas, nego onda kada je nasa dužnost da pomognemo drugima. Prvi sam reagovao kada je razbijena glava Borku Stefanoviću, kao što sam i pre toga isto učinio svaki put, bez obzira na to čija je glava“, rekao je Jovanović u intevrjuu za „Blic“.

Na pitanje sta misli o skupovima na kojima govore ljudi iz sveta kulture i sporta, poput Mirjane Karanović i Duška Vujoševića, Jovanović je reako „previše mala leđa da bi se sakrila tako velika nesposobnost“.

„Cenim te ljude, ali mi nikad nije bila bliska ta vrsta politike. Šta to zna da kaže Mirjana Karanović što ne zna da kaže Đilas? Ili poštenije, šta to sme Duško Vujošević i zašto to što može on ne mogu svi oni?“, upitao je Jovanović.

Lider LDP smatra da političari treba da kažu šta žele, pa da za to traže podršku.

Istovremeno je upitao „koja je to zajednička velika istina Dveri, demokrata, Vukadinovića, Vuka, Đilasa ili Stamatovića?“.

Na konatataciju da je to rušenje vlasti, Jovanović je rekao da je to njihov „mokri san“.

„Istina je da nam je Srbija na Vučićevim plućima i da može gotovo sve zato što su mu 2012. godine arogatni i samozaljubljeni svojim glupostima dozvolili da im preuzme svet koji su stvarali za sebe i po svojoj meri… I njihovi tabloidi preko kojih su pomislili da kao na šabačkom buvljaku ‘pazare’ Politiku i sve njihove televizije, klubove, pozorišta. Sve protiv čega su danas. Da li vi stvarno mislite da je meni mesto na platou ispred Filozofskog fakulteta sa čovekom koji je desetogodišnjake podvodio ruskim palikućama?“, upitao je Jovanović.

Pri tome, dodao je, misli na Stamatovića, jednog od osnivača Saveza za Srbiju.

„Gde su danas? Nije valjda da Stamatović brani Srbiju ispred Filozofskog fakulteta. A zašto nije sa svojom braćom u Mitrovici, na Gazivodama, s puškom u ruci kad Tači ide da pije kafu? Zato što je partiota do poslednjeg zlatiborskog ara. On sad mene žigoše, zajedno sa SzS, kao izdajnika i lažnu Vučićevu opoziciju jer ne mislim da treba da ćutim ili podržim to igranje s našom decom. Ne treba da me zovu, meni tamo nije mesto“, rekao je Jovanović.

Govoreći o odluci Prištine o carinama i vojsci, Jovanović je rekao da je „Albanac sa puškom – Albanac sa puškom“.

„Bez obzira na to da li je to pod amblemom UČK, KPS ili vojske Kosova i od toga ne treba praviti problem veći od činjenice da Albanac naspram nas ne može da bude siguran bez te puške, a ni mi prekoputa njega. „Ne može se dva puta izgubiti isto. Koliko još puta možemo da izgubimo Kosovo?“, upitao je Jovanović.

Na konstataciju da kosovski problem mora da se reši, on odgovara kontrapitanjem:

„Ko kaže? Što nikad nije rešena Bosna? Što Palestina nije? Ko kaže da postoji dno? Samo je laž da možemo izabrati život u vakuumu. Zamrznuti konflikt. Pa pod nama je led davno pukao. Na santi smo, a santa u fritezi“, rekao je Jovanović.

On je, ipak, ocenio da je rešenje kosovskog problema pitanje budućnosti naše dece.

„Rešenje je u Beogradu, a ne u kabinetima Tačija, Haradinaja, u Briselu, u nakindujerenom Kremlju“, rekao je Jovanović.

On je dodao da ga brinu poslednji potezi Prištine.

„Kad sam razgovarao sa Haradinajem i sa Tačijem, rekao sam da nije njihov problem to što Srbija ne priznaje Kosovo, već to što se kosovska situacija rešava kroz insistiranje na takvom slomu Srba da posle toga niko u narodu neće biti normalan“,

rekao je Jovanović.

Upitan kad je razgovarao, on je rekao da je sa Haradinajem razgovarao „poslednji put kada su doneli odluku o uvođenju taksi“, a da Tači ćuti.

Na konstataciju da je angažovaniji u BiH ili u Makedoniji nego u Srbiji, Jovanović je rekao da mu je jedina želja da Makedonija i BiH razumeju šta Srbija pokušava da uradi i podrže Srbiju ako se eventualno postigne neki dogovor oko KiM.

(Tanjug)