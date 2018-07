Jovanović: Vlast slavi ulazak Srbije u rang zemalja trećeg sveta

Funkcioner Narodne stranke Nikola Jovanović ocenio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić proslavio danas otvaranje „Beograda na vodi“, projekta zbog kojeg je Srbija pod njegovom vlašću postala zemlja trećeg sveta.

Jovanović je u saopštenju naveo da samo u zemljama trećeg sveta predsednik države obeležava useljavanje u dve stambene zgrade i to u naselju koje je, kako je dodao, bez kanalizacije.

Prema rečima Jovanovića, ni u jednoj normalnoj državi centralno strateško gradsko zemljište ne poklanja „opskurnom“ arapskom investitoru.

„Srbija je pod vlašću SNS-a postala država obolela od korupcije i proizvoljnosti. To nije razlog za slavlje, to je razlog da se stavi prst na čelo i razmisli o pametnijoj, odgovornijoj politici“, naveo je on.

Jovanović je ocenio da se samo u zemljama trećeg sveta privatni investitor izuzima iz nacionalne jurisdikcije i odlučuje gde će se graditi metro i koji će se most rušiti u glavnom gradu.

„Samo se u zemljama trećeg sveta najvažnije lokacije koriste za šoping mol, umesto za gradnju kapaciteta za ekonomski razvoj i trgovinu“, rekao je Jovanović.

Jovanović koji je i zamenik šefa odborničke grupe Savez za Srbiju u Skupštini Beograda ocenio je da se samo u zemljama trećeg sveta ukida železnica u užem gradskom jezgru i da se izgradnja stambenog naselja proglašava za najvažniji državni razvojni projekat.

Prema njegovim rečima, Savski amfiteatar mora biti vlasništvo svih Beogradjana i mora biti iskorišćen tako da od njega imaju koristi svi Beogradjani.

(Beta)