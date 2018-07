Jovanović: Vučić je moderniji od Saveza za Srbiju

BEOGRAD – Lider Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović izjavio je da opozicija nema rešenje kada je u pitanju Kosovo i, govoreći o opozicionom Savezu za Srbiju, rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „otišao dalje od njih, i to je činjenica, i koliko god to nekome smetalo i koliko god ja gurao prst nekome u oko, on je danas moderniji od njih“.

Jovanović je za N1 kazao da razgovara „sa svima“ kad je u pitanju „Koalicija za mir“, koju predlaže i da to nije predizborni projekat.

„Ko ruši ideju dogovora s Albancima? I crkva i nacionalisti i Dodik i sad se na kraju pojave moje kolege iz opozicije i kažu – ‘ajde i mi“, rekao je Jovanović.

On je obrazložio svoj raniji stav da je sastanak predsednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u septembru u Briselu veoma važan, ocenivši da je jasno da život nameće razrešenje kosovske agonije.

„I da je septembar, taj susret, poslednja prilika da njih dvojica kao pregovarači, kao predsednici dve države, konkretizuju politiku koja bi i Kosovu i Srbiji otvorila perspektivu drugačiju od onoga što smo preživeli devedesetih, ili od svega onog što se opsiju kao veliko mrcvarenje od 2003/4, kada je Koštunica ‘kosovizovao’ našu stvarnost i nametnuo, nažalost za Srbiju, zatvorenu temu Kosova kao integralnog dela države, kao politički prioritet“, naveo je Jovanović.

On je rekao da želi referendum o Kosovu, naglašavajući da se u tome razlikuje od Saveza za Srbiju. Jovanović je dodao i da ne razume njihov program u 30 tačaka, a smatra da ga ne razume ni Evropa.

„Kroz referendum konačno treba da se dogovorimo jedni s drugima i da svako preuzme svoju odgovornost, nama ne treba novi Dejton“, ocenio je Jovanović.

On je kazao da je, ako građani odbiju rešenje, to u redu, ali je dodao da smo onda u izolaciji. Naveo je da ipak veruje da u ovoj zemlji ima dovoljno normalnih ljudi i da ih ne treba lagati.

Jovanović je, govoreći o rešenju opozicije kad je u pitanju Kosovo, izneo tvrdnju da ga ona nema i dodao da je pozicija vodila tu kosovsku politiku prethodnih godina.

„Vučić je otišao dalje od njih, i to je činjenica, i koliko god to nekome smetalo i koliko god ja gurao prst nekome u oko, on je danas moderniji od njih, on je za privatizaciju PKB koji propada… Oni su protiv koncesije za aerodrom, kažu mi ćemo to da rešimo, a nema pas za šta da nas ujede“, kazao je Jovanović.

On je, govoreći o ekonomskoj politici Vučića, naveo da nema ništa protiv Vučićeve reforme javnih finansija i da ga interesuje reforma javnih preduzeća, liberalna prava i odnos prema medijima.

(Tanjug)