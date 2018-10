Jovanović: Vučić nezaobilazan partner, želi da pomogne BiH

SARAJEVO – Vučić nije ni problem, ni pretnja za Bosnu i Hercegovinu, naprotiv, kazao je predsednik Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović.

On ističe da predsednika Srbije Aleksandra Vučcića, uprkos svim ranijim i trenutnim razlikama, vidi potpuno drugačije – kao nekoga ko je nezaobilazan partner u, kako kaže, „sređivanju ludila u kojem svi živimo“.

„Vučić je danas mnogo više svestan značaja Bosne i Hercegovine. Siguran sam da me bolje od svih razume kada kažem da su i Srbi i Srbija uvek stradali kada je stradala Bosna i da je borba za konačni mir u Bosni i Hercegovini preduslov za miran život i srećnu Srbiju“, izjavio je Jovanović za televiziju N1 u Sarajevu.

Smatra da se stvari iz nedavne prošlosti ne mogu zaboraviti, a da je predsednik Srbije toga i te kako svestan.

„Ne mislim da Vučić uopšte ima ideju o tome da je moguće zaboraviti ono što je govorio i radio, ali zato, s druge strane, mislim da ima ne samo želju da Bosni i Hercegovini pomogne zbog te naše sudbinske povezanosti, već i ličnu potrebu za tim, upravo zbog hipoteke politike koja je razorila sve, a za koju on, bolje od mnogih, zna koliko je zastrašujuća“, rekao je Jovanović.

Jovanović podseća da je prva zvanična inostrana poseta Aleksandra Vučića u svojstvu predsednika Srbije bila Sarajevu, a ne Moskvi ili Vašingtonu.

„Takav Vučić ipak nije dovoljan za našu konačnu sreću. Politika koja nam je potrebna ostavlja bez poslednjeg utočišta sve ideologe rata, ratne zločince, krvave verske, biznis, kulturne elite, njihove gazde iz Kremlja… Znaju i oni o kojima pričam da za njih u takvoj Srbiji i među takvim Srbima nema mesta“, naglasio je Jovanović.

Jovanović se, kako kaže, nada da će naći put da ukaže Vučiću na važnost iskrenog međusobnog poštovanja kako bi te ideje i zajednička borba za ljude „postale naša stvarnost“.

Osvrćući se na političku situaciju u BiH nakon opštih izbora održanih u oktobru i na pitanje da li misli da je trenutno Vučić odgovoran za jačanje pozicije Milorada Dodika, Jovanović kaže da je rezultat Milorada Dodika na nedavno održanim izborima „direktna mera bede u kojoj se nalazi srpski narod u Republici Srpskoj“.

„Milorad Dodik je otelotvorenje političkog kameleonstva. Vrlo dobro ga poznajem iz vremena kada je o Srebrenici govorio ono što govorim ja danas, nazivajući to ubistvo 8.400 ljudi – genocidom. Svako malo po BiH pretura te nesrećne srpske kosti iz Drugog svetskog rata, jasenovačke posebno, a onda pravi koaliciju sa HDZ-om, koji je uspeo da dobaci do toga da najlepšem bulevaru u Mostaru uzme ime Alekse Šantića da bi ga nazvao po ustaši Miletu Budaku“, rekao je Jovanović.

Predsednik LDP-a je istakao da, kad je reč o Hrvatima u BiH, on ne bi dozvolio da se njegov narod poistoveti sa jednom strankom.

„Razumem obavezu Andreja Plenkovića da brani svoju partiju u BiH, ali nećete me uveriti u to, ni on, ni lider HDZ-a u BiH, da postoji ijedna pristojna zemlja na svetu u kojoj možete da izjednačite narod sa strankom. Na čemu se zasniva to ‘ekskluzivno pravo’ da svaki Hrvat mora da glasa za HDZ“, zapitao je Jovanović.

Jovanović je na upravo održanim izborima u Bosni i Hercegovini podržao Željka Komšića, koji je pobedio u trci za člana Predsedništva BiH iz reda hrvatskog naroda zahvaljujući bošnjačkim glasovima.

(Tanjug)