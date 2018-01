Jugović: Preletačević neće učestvovati na izborima jer ima problem da sastavi listu

Bivši potpredsednik Pokreta socijalista Bratislav Jugović ocenio je danas da, uprkos tome što istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi Ljubiša Preletačević Beli (Luka Maksimović) na beogradskim izborima mogao da preskoči cenzus, on neće učestvovati na tim lokalnim izborima jer „ima problem da sastavi listu“.

„Ceo Mladenovac zna da Nebojša Prilepak (Stefan Gajić) neće da stane na Preletačevićevu listu. Beli je u svojim redovima doživeo isto što i (lider PSG Saša) Janković. Tačno je da on ima birače, ali nema organizaciju. Kad birači saznaju da je Belog napustila njegova ekipa, onda će izgubiti i birače. Besmisleno je da pričamo o Ljubiši Preletačeviću Belom, zato što on neće biti učesnik beogradskih izbora“, naveo je Jugović za portal Komentarpres (http://www.komentarpress.net).Politikolog i direktor agencije „Pragma“ Cvjetin Milivojević ocenio je za taj portal da je Preletačević poslužio tadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću u svrhu unižavanja kredibilnosti ostalih, pravih opozicionih kandidata na prošlim predsedničkim izborima, ali da mu se čini da je on „oročena i potrošena priča“.

„Tim pre ako na ove izbore Beli Preletačević izadje pod vlastitim imenom Luka Maksimović. Mislim da bi dobar deo tog mladjeg biračkog tela koji politiku razume i kao priliku za zabavu i dobro zezanje, umesto ka Maksimoviću, ovaj put mogao da se okrene ka Inicijativi ‘Ne da(vi)mo Beograd’ ili nekim sličnim pokretima, ako se u medjuvremenu pojave“, rekao je Milivojević.

Lider Levice Srbije Borko Stefanović rekao je, medjutim, da je najvažnije da su birači Preletačevića opoziciono nastrojeni i da su nezadovoljni sadašnjom ponudom.

„Bilo bi dobro da je i on deo jedinstvenog opozicionog fronta. Beli je za poštovanje jer je živa posledica svih naših političkih nesavršenosti i grešaka. Ipak, na kraju dana, taj protestni glas ne donosi promenu već instant ventil opravdanom gnevu. Broji se pobeda koja donosi promenu politike i loše vlasti, ostalo je nažalost samo sjajan geg“, rekao je za taj portal Stefanović.Novinar magazina Nedeljnik Nenad Čaluković ocenio je da rejting Belog govori da politička parodija u Srbiji i dalje traje i da rezultati istraživanja i dalje pokazuju da se „beli balon“ nije izduvao, odnosno da nije „doživeo sindrom Saše Radulovića“.

„Beli bi ponovo mogao da bude izborna personifikacija bunta, pre svega mladih, ali i onih koji ne veruju političkom kremu koji danas dominira i u vlasti i u opoziciji, već traže nova lica, pa makar ga pronašli i u čoveku koji sve u javnom životu obesmišljava do te mere da čak i samu državu doživljava kao skeč. Beli je svakako opomena celoj političkoj garnituri u Srbiji da su gradjani zasićeni njihovom politikom i da bi u slučaju da se pojavi neko ozbiljniji od Preletačevića svi bili u problemu. Ovako, Beli će ostati samo kao ‘žuti karton’ i Vučiću, i Jankoviću, i Dačiću, i Djilasu“, ocenio je Čaluković.

(Beta)