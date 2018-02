Junker: 2025. nije obećanje, to je ohrabrenje

Šef Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je danas u Beogradu da 2025. godina iz strategije Evropske komisije za Zapadni Balkan nije obećanje, već ohrabrenje za zemlje kandidate.

Junker je na konferenciji za novinare s predsednikom Aleksandrom Vučićem i komesarom za proširenje Johanesom Hanom rekao da datum pristupanja Srbije EU ne zavisi od Unije, već prevashodno od Srbije.

On je rekao da su glavni izazovi za Srbiju vladavina prava i pravosudje, kao i da je potreban pravno obavezujući sporazum s Prištinom.

„Srbija je već prešla impresivni deo puta“, rekao je Junker i dodao da mnogi nisu svesni u kojoj meri se Srbija pripremila za članstvo.

On je rekao da je oduvek smatrao da Zapadni Balkan i Srbija moraju biti deo EU i da bez njih EU nije kompletna.

U Strategiji za Zapadni Balkan se govori o perspektivama i mogućnostima koje Srbija treba da iskoristi kako bi ubrzala put u EU.

Povodom 2025. godine koja se u Strategiji spominje kao godina ulaska Srbije i Crne Gore u EU, Junker je rekao da to „nije obećanje, to su perspektive, to je indikativni datum, to je ohrabrenje“.

„Ne možemo prihvatiti u EU zemlje koje nisu rešile svoje probleme, ne možemo da uvezemo bilateralne sporove. Važno je da se ti sporovi reše pre ulaska“, rekao je on i dodao da EU želi da zemljama Balkana pruži stabilnost, a ne da uveze nestabilnost.

