Juratović: Prekrajanje granica po etničkom prinicpu poraz demokratskog sistema

Svako prekrajanje granica po etničkom principu, uključujući granicu Srbije i Kosova, predstavljalo bi „veliki poraz demokratkog sistema vrednosti“ i izazvalo posledice koje bi mogle da znače i novi svetski rat, rekao je danas u Beogradu poslanik nemačkog Bundestaga Josip Juratović.

U izjavi za Betu Jurtatović je rekao da region Zapadnog Balkana ima samo jednu šansu – a to je život po principima Evropske unije (EU), kroz jačanje Centralnoeveropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, preduslova za ekonomski i razvoj tržišta.

Govoreći o odnosima u regionu, Juratović je rekao da je jedno od nerešenih pitanja izmedju Srbije i Hrvatske pitanje nestalih i veterana.

On je rekao da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o mogućnosti da hrvatski verterani mogu posetiti Stajićevo u Srbiji, a srpski veterani Hrvatsku, dodajući da bi to bio gest dobre volje „jer su veterani često instrument poiltičkih prepucavanja“.



„Velika većina Hrvata nema ništa protiv Srba i velika većina Srba ništa protiv Hrvata. Ovaj region ima šansu ako postoji medjusobno poverenje“, rekao je Juratović koji je u Beogradu učestvovao na medjunarodnoj konferenciji „Dinamika regionalne saradnje i bilateralni odnosi na Zapadnom Balkanu“.

Juratović je na skupu govorio o posledicama koje bi eventualno prekrajanje granica imalo na primer na BiH, ili na Krim. On je naveo da je 50 odsto Bošnjaka umereno i da bi bili srećni kada bi im Hrvatska ili Srbija pružili ruku.

„U BiH je napaćen narod koji nema kud“, rekao je poslanik Bundestaga i dodao da je zagovornik jedinstvene BiH.

„Ideja o izmeni granica u Evropi je apsurd, jer bi značila poraz demokratskog sistema. To bi bio slučaj i kod korekcije granice izmedju Srbije i Kosova. To bi značilo novi svetski rat. Nemoguće je crtatati etničke granice po Evropi“, rekao je Juratović.

Govoreći o pregovorima o pridruživanju EU, Juratović je skrenuo pažnju da „otvaranje poglavlja nije i zatvaranje“.

„Ovde se stalno priča ‘mi pregovaramo’. Izvinite vi ni sa kim ne pregovarate. Vama je EU rekla ako ispunite to, to, to i to, imaćete mogućnosti da udjete u EU, pri čemu mora i naše (evropsko) društvo da hoće da vas primi“, rekao je poslanik nemačke Socijaldemokratske partije u Bundestagu.

On je dodao da EU ne znači „za pet godina ‘mercedes’ i 3.000 evra plata, nego sistem vrednosti i projekat mira“.

Juratović je naveo da niko ne mora da udje u EU i da je bolje da se što pre zaboravi na priču koja se u regionu čuje, kako je naveo, „malo sa Rusima, malo s Kinezima, malo s Amerikancima, pa ćemo videtiti kako će EU reagovati“.

Kao poseban problem Juratović je naveo odsustvo suočavanja sa prošlošću.

„Da bi se saradnja u regionu lakše sprovodila treba jačati medjusobno poverenje… Ono postoji medju ljudima, ali ne i izmedju političkih elita“, naveo je.

Srbija mora da krene putem Nemačke i da kaže ono što je Nemačka rekla posle Drugog svetskog rata – „mi smo pokretači zla bili u Evropi i distanciramo se od tog zla“, rekao je Juratović.

Kada Nemcima pomenete fašizam, kako je naveo, „95 odsto ih se naježi i isto to je potrebno u Srbiji po pitanju Miloševića i Miloševićevog režima“.

„Srbija nije sama odgovorna za sve što se zbivalo, imala je pomagače u regionu, ali očekujem od Srbije da se od tog perioda zla distancira, a od suseda Srbije da joj pruže ruku i da se stvori zajednicka budućnost u miru“, rekao je.

Povodom Srebrenice Juratović je reako da pravnici mogu da raspravljaju o tome da li je bio genocid, ali da bi očekivao od šefice jedne vlade da kaže da to jeste bio jedan od najvećih zločina posle Drugog svetskog rata.

„Smeta mi da političke elite, koje navodno poštuju demokratske vrednosti, štite zločince i ne stavljaju se na stranu žrtve. To za mene nisu demokrate i to je taj imidž koji gradi Balkan po pitanju demokratskih vrednosti“, rekao je Juratović.

Povodom odluke Prištine o uvodjenju carina od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH, Juratović je rekao da je reč o protekcionizmu i da „to u CEFTA sporazumu ne može“.

„To je velika svinjarija koja pre svega šteti narodu, i na Kosovu i u Srbiji“, rekao je poslanik Bundestaga.

Govoreči na skupu Juratović je ocenio i da je imidž Zapadnog Balkana i dalje jako loš. „Mi sa Balkana uvek imamo po dve, tri priče… jedna je priča za Balkan, jedna za Evropu, svako može da izabre svoju… I to je najveći problem”, rekao je Juratović.

Prema njegovim rečima region Zapadnog Balkana je „unutrašnje dvorište izmedju solitera EU“ i svima je u cilju da se stvore stabilno demokratsko društvo i prosperitet.

„Berlinski proces čak nije ni potreban, u pitanju su zdrav razum i zdrava politička klima…. Da bi se stabilizovao region potrebni su preduslovi za ekonomski razvoj. Nemamo zajedničko tržište ni zajedničku infrastrukturu, a CEFTA je poslednji primer kako se ne sme raditi“, rekao je.

On je ukazao da bi ekonomski razvoj političkim strukturama trebalo da da bude prioritet jer i Srbi, i Albanci s Kosova, i Makedonci i gradjani BiH i Hrvatske su delom „gladni hleba i nemaju perspektivu“.

„Na poslu ne znamo za Albanca, Hrvata, Srbina ni Nemca, već za automoehaničara, pekara ili inženjera“, rekao je nemački poslanik, dodajući da u regionu treba da se shvati da su potrebni upravo sposobni pekari, inženjeri i automehaničari i da je bitno za njih obezbediti perspektivu.

