Južno od Ibra, posle taksi: Rastu cene, ali i strah i zebnja

GRAČANICA – Takse na robu iz Srbije od 100 odsto dodatno su otežale život Srba južno od Ibra, već su povećale cene, ali i – strah.

Srbi koji žive u „enklavama“, okruženi „albanskim“ selima, uz stalni strah za bezbednost, uvođenjem taksi osećaju dodatni psihološki pritisak i sve više strahuju za svoju egzistenciju.

Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović kaže da su uslovi života u toj opštini ionako specifični, sada, sa uvođenjem taksi, i dodatno otežani.

Prema njegovim rečima, svi su očekivali da će se ovaj problem brzo rešiti, kao i da niko nije mogao da veruje da će međunarodna zajednica dopustiti ove aktivnosti Prištine.

On ističe da je narod dosta uznemiren i dodaje da je za sada snabdevenost dobra, ali da svi razmišljaju do kakvih posledica može doći sutra.

„Bez obzira na sve to, ljudi su rešili da ovde ostanu i opstanu. Ovde žive veoma hrabri ljudi, koji žele da ostanu na svojim vekovnim ognjištima. Na nama je da se borimo mirno i dostojanstveno, jer pravo na slobodu nam ne može niko oduzeti“, kaže Popović za Tanjug.

„Imamo rezerve od ranije, magacini su bili dosta dobro snabdeveni. Za sada nema nekih prevelikih pomeranja što se tiče cena, ali to ne znamo dokle će da potraje i već u narednom periodu može doći do poskupljenja određenih namirnica. Mi smo u kontaktu sa trgovcima, oni su dosta zabrinuti i svi očekujemo da će ovo ludilo što pre stati“, navodi Popović i kaže da namirnica ima za pet do šest dana.

Rekao je da je bezbednost južno od reke Ibra za Srbe relativna stvar, te da postoje periodi kada se ljudi osećaju sasvim bezbedno, kada život teče normalnim tokom, a onda se dese situacije kao ova sa taksama, kada se sve preokrene i kreće iz početka.

Elija Ivić iz Gračanice, student Medicinskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kaže da je uvođenje taksi uticalo poprilicno na njihove živote.

„Nije to nešto što sada destabilizuje mir ovde, ali je takav potez veoma cudan. Nama, mladim ljudima, koji smo odlučili da živimo ovde, uskraćaju se prava na normalan život. Sve to je veoma diskutabilno i nešto što remeti našu svakodnevnicu“, kaže Ivić.

U Pilužju – slična atmosfera, zebnja i strahovi…

Doktor opšte prakse Doma zdravlja „Obilić“ Mirko Mašić u Prilužju, koji sa tri sina i suprugom zivi u toj opštini, kaže da život u Prilužju nije jednostavan, kao i da novonastali problemi stvaraju dodatni psihološki pritisak na celokupno stanovništvo.

„Mi smo okruženi albanskim selima, s tim što u našem okruženju ima još par sela, Premetina, Babin most, Grace, malo dalje Crkvena vodica i Janina voda. Zaista nije jednostavno živeti ovde, a sada je otežano i dopremanje i hrane i lekova i zaista smo zabrinuti u svakom smislu“, kaže Mašić.

Navodi da još uvek postoje zalihe robe u selu, ali da se uvođenje taksi oseća na cenama, odnosno da je skočila cena hleba i mlečnih proizvoda, te da mahom na rafovima nema srpske robe, ali se pojavljuju neki albanski proizvodi.

Kako je rekao, pre ovih taksi hleb je bio 30 dinara, a sada je 35, 40 dinara, a mleko je 130, 140 dinara.

Mašić kaže da su se i ranije suočavali sa velikim problemima što se tiče dopremanja lekova, te da se stvari sada dodatno komplikuju, jer već nestaje zavojni materijal, gaze, ampulirani lekovi koji su neophodni za pružanje prve pomoći.

„Očekujemo da će se nešto promeniti, da će preovladati razum…Ne znam uopšte koliko ovo i Prištini ide u korist, s obzirom da i njihovo stanovništvo verovatno trpi zbog poskupljenja. Uzdamo se u našu vladu, predsednika Aleksandra Vučića, sve oči su uprte ‘gore’. Mi smo tu gde jesmo i od nas malo zavisi“, kaže doktor iz Prilužja.

Džema Emilji, predstavnik Romske zajednice koja živi u selu Prilužju već 150 godina, kaže da u jako teškoj situaciji žive, ne samo Romi, već i srpska zajednica.

„Teški su nam uslovi za život, pogotovu poslednjih dana. Naša deca nemaju elementarne uslove za normalan život. Ne može da se kupi hleb, pošto je poskupeo, ni mleko iz istog razloga i svi drugi proizvodi koji dolaze iz Srbije. Ova taksa je mnogo teško pala svima, takođe i mojoj romskoj zajednici“, kaže Džema.

Navodi da i Romi iz Prilužja, kojih je tu oko 300, veruju u svoju državu – Republiku Srbiju, predsednika Vučića, kao i da će trenutno stanje da se popravi i da će biti kao pre, kada se moglo normalno živeti.

„Tu smo gde jesmo, zajedno sa srpskom zajednicom živimo ovde, kako je njima, tako je i nama, naša deca pohađaju školu u sistemu obrazovanja Republike Srbije, živimo isključivo od socijalnih davanja koja daje Srbija, ta davanja nas održavaju ovde, ukoliko budu obustavljena, mi nećemo moći da živimo ovde“, kaže Džema.

Ističući da su im to jedina primanja, Džema kaže da ne sme ni da pomisli šta bi bilo ukoliko bi se ukinula ta davanjana.

„Iz ove kože se ne može, naše kuće su ovde, naša očevina i dedovina, mi smo tu porasli. Tu smo gde jesmo, živimo, pa, kako bude“, navodi.

U Babinom mostu Dragan Dančetović, nadzorni tehničar u lokalnoj ambulanti, kaže da ta ustanova funkcioniše u sistemu zdravstvenog sistema Republike Srbije, te da u njoj primarnu zdravstvenu zaštitu pružaju meštanima Graca, Miloševa i Babinog mosta.

Navodi da kod njih dolaze i Albanci da se leče, te da oni u okviru svojih mogućnosti, ne odvajaju pacijente po nacionalnosti i ukazuju primarnu zdravstvenu zaštitu svima.

„Nažalost, imamo i stare probleme. Objekat Ambulante ima dosta nedostataka zbog dotrajalosti, od prokišnjavanja, do loših prozora i vrata koji ne dihtuju. Kada govorimo o novonastaloj situaciji ona dodatno pogoršava i inače tešku situaciju, jer već imamo problema sa sanitetskim materijalom i medicinskom opremom“, kaže Dančetović.

Upitan kako je živeti u Babinom mostu, Dančetović kaže da s jedne strane to predstavlja zadovoljstvo, jer su ostali na svojim ognjištima, kao i zbog toga što je Babin most staro selo, koje se spominje još za vreme Kosovske bitke.

„Za sve to vreme ovde je bilo teško živeti, ali naš narod je istrajavao. Svako od nas koji smo ovde, kao zalog ostanku i opstanku, položio je praktično i svoj život, rizikujući mnoge probleme sa kojima se susrećemo“, kaže i dodaje da u njihovom okruženju nema ni srpskih kuća do većih centara kao što su Gračanica, Mitrovica, te da je to ono što dodatno otežava njihov život.

Nebojša Nikolić, otac troje dece iz Lapljeg sela, koji se bavi uslužnom delatnošću dorade semena žitarica, naveo je da su njihove mušterije i Srbi i Albanci, te da su se na samoproizvodnju odlučili zato što imaju bojazan u pogledu kvaliteta robe na tržištu Kosova i Metohije kada je reč od strane Albanaca, jer je to nedeklarisana roba, za razliku od one koja je iz centralne Srbije.

„Ove takse su pogodile Srbe južno od Ibra, jednako kao i one severno od reke. Međutim, one nisu samo pogodile Srbe, već i Albance“, kaže Nikolić.

Navodi da kod njega dolaze Albanci koji izražavaju nezadovoljstvo zbog tih nameta i dodaje da s obzirom da su oni većina na KiM, više mogu i da osete porast cene hleba i ostalih namirnica iz centralne Srbije.

„Nezadovoljni su, kažu da su to nepopularne mere i da su izraz slabosti njihove vlasti iz Prištine“, kaže Nikolić.

(Tanjug)