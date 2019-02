Kad nema razgovora postoji opasnost od nasilja nad Srbima

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da želi da Priština ukine takse i da se nastave razgovori, jer, kaže, dok nema razgovora Beograda i Prištine postoji opasnost od nasilja nad srpskim življem.

Vučić je, u Jutarnjem programu TV Pink, kazao, povodom najave mogucnosti da Ramuš Haradinaj ukine takse, da taj kosovski političar već dugo razmišlja o tome.

„Videćemo šta će uslediti. Mislim, kada je reč o verbalnom pritisku, da možemo da kažemo da je u redu sve što su uradili zapadni partneri, a hvala i Kinezima i Rusima koji su uvek bili uz nas. Danas postoji jedinstvena osuda, po tom pitanju, u svetu“, preneo je on.

Rekao je da je njegova procena – a ispostavilo se da su drugi sve što su pričali promašili, mada nije siguran da će to uslediti odmah – da u Prištini na glasanju bude 17:3, kako bi sačuvali obraz Haradinaju, da nastavi da bude premijer, a da će teret ukidanja taksi preuzeti DPK i druge stranke.

„Takvu će igru da naprave, ali to je nihova stvar. Za nas je važno da se ukinu takse, jer je šteta 40 miliona evra koju trpimo kao država“, naglasio je on.

Vučić je najavio da će Srbija, kada prođe 90 dana, pokrenuti druge mehanizme pri CEFTA i EU.

Vučić je kazao da postoji nervoza u Prištini i da ga brine da bi posle taksi mogli da preduzmu neke druge korake.

„Jedino što me plaši na Kosovu i Metohiji je da ne krenu u nasilje protiv srpskog življa. To je stvar koja me muči, proganja i plaši“, rekao je on.

Vučić je ukazao da zato radi sa međunarodnim partnerima na jačanju naše pozicije i što želi da ukine takse, jer sve dok nema razgovora postoji mogućnost za sukobe.

„Kada se razgovara, teško je očekivati sukobe, a kada ih nema idemo unazad i to ne krivicom Srbije“, naglasio je on.

Upitan za odnose Prištine i SAD Vučić je naglasio da nema sumnje da su strateški.

(Tanjug)