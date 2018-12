Kad SAD budu želele dijalog, Albanci će ukinuti takse

BEOGRAD – Kada Amerika bude želela dijalog, onda će Albanci ukinuti takse, ocenio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić na TV Prva.

„To može da se dogodi sledeće nedelje, ako Amerikanci budu rekli, a može da se dogodi nikada, kao što Haradinaj kaže. Videćemo. Mi moramo da budemo spremni na obe opcije“, rekao je Vučić i primetio da je očigledno da Albanci ne poštuju i ne slušaju EU.

Povodom odluke Prištine o imenovanju Fatmira Ljimaja i Špend Ahmetija na celo pregovaračkog tima, Vučić je rekao da Albanci prvo treba sve da vrate na pređašnje stanje, da povuku ono što su uradili, pa onda može da se nastavi dijalog, a neka biraju, kaže, koga hoće…

„Ali, neće oni sa mnom da razgovaraju. Oni su ovo sve napravili da bi rekli ‘sa dijalogom je završeno’. Oni su ovo sve naparavili da bi rekli ‘mi ćemo da guramo do kraja’. Ali, u Beogradu i centralnoj Srbiji se živi bolje nego na Kosovu, oni ne mogu da izdrže naš pritisak“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, nije da dijalog ne postoji, ali neko mora da ih obavesti da u dijalogu moraju da učestvuju, a kad učestvuju u dijalogu, onda ne mogu da uvode takse od 10 odsto.

Komentarišući stav predsednika LDP Čedomira Jovanovića da je greška što se ne nastavlja dijalog, jer je svaki dan pretnja za narod, istakao je da je on donekle upravu.

„U pravu je kada kaže da je svaki dan rizik i problem, ali nije u pravu, jer ne razume da razgovora nema, i ako razgovarate sa nekim ko ništa neće da ispuni“, ukazao je predsednik i dodao da je doveden u poziciju da odgovara na dijametralne postavke desnih i levih, ali da on mora da pronađe poziciju koja nikog od njih neće zadovoljiti, već racionalnu poziciju.

Upitao je kako da se razgovara, ako druga strana skoro 2.100 dana nije formirala ZSO, a uvela je taksu 10, pa 100 odsto na robu.

„Unište vam sve. O čemu da razgovaramo dok ne povuku mere“, podvukao je.

Istakao je da Beograd nije lobirao da se Prištini onemogući vizna liberalizacija, te da to ni ne može biti razlog za uvođenje mera.

„Mi se zalažemo za liberalizaciju viza. Tada će biti i manje Albanca na KiM. To i oni znaju i to im je problem, ali to je politička priča. Nije to razlog“, rekao je Vučić.

„Oni kažu, a i neki od stranaca koji ih podržavaju – krivi smo zbog Interpola. Zašto? Je l’ treba Srbija da gubi, kao u vreme Đilasa, Jeremića, Tadića… ?“, upitao je i dodao: „A šta je trebalo da uradimo? Da se nismo borili, oni bi bili u Interpolu i uhapsili 5.000 Srba, a opet bi nam uveli takse“.

Podsetio je da je molio Albance da ne traže ulazak u Unesko i ENTSO dok traje dijalog, ali da su oni bili ubeđeni da će pobediti, uz američku podršku.

„E, sada ćete da vidite da jedna mala zemlja može da se suprotstavi i SAD, po tom pitanju“, rekao je i daodao da je SAD velika zemlja, da sa njima moramo da sarađujemo, ali da imamo razlicicte interese po pitanju KiM, ali da Srbija ima snage da se bori.

Dodao je da posle glasanja u Interpolu nije likovao nijednog trenutka, ali da je Prištinu pogodilo to što su očekivali da im „veliki mama i tata“ obezbede članstvo u toj organziaciji.

Ukazao je i da je borba za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova posao Srbije.

„Da li treba da budemo kao pre nas – 86 priznanja, a niko ga nije povukao do 2012. godine. A tokom dijaloga, 19 zemalja je priznale, a 12 povuklo priznanje. I onda je problem u nama? Hoćete da nam kažete – Srbi, ne smete da se borite za zemlju i narod“, podvukao je predsednik Srbije.

To, poručio je, neće da prihvati, jer je predsednik Srbije koja se bori za razvoj, ekonosmki napredak, za regionalnu ekonomsku zonu.

„Oni neće sa nama, jer misle da sve mora da bude kako oni hoće. Ne žele kompromis. Ja želim kompromis“, rekao je Vučuć i dodao da pretpostavlja da u Srbiji neće biti većine za to.

