Kad tajkun, Đilas, najavljuje socijaldemokratsku stranku. . .

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema ništa protiv sastanka lidera opozicionog Saveza za Srbiju Dragana Đilasa i makenonskog premijera Zorana Zaeva i dodao da je veći problem to što je Đilas, koji je, kaže, najveći kapitalista, najavio formiranje socijaldemokratske stranke.

„To je cinizam“, kaže Vučić.

Na pitanje novinara o susretu Điasa i Zaeva, u ponedeljak u Skoplju, te podpitanje „da li je to Skoplje postalo nova Budimpešta, odnosno centar za njegovo rušenje s vlasti“, Vučić je rekao:

„Nemam ništa protiv toga. Video se on i sa Sandulovićem, to je valjda isto društvo… Bilo je još nekih kontroverznih biznismena tamo na večeri. Ali, to je sve u redu, normalno.. Sastaju se predstavnici vlasti sa opozicijom, vlast sa vlašću.. sta je sad tu čudno, sve je u redu“.

Vučić je istakao da je problem što je Đilas najavio formiranje stranke socijaldemokratske orijentacije, što je, kaže, cinizam.

„Gde baš ti, kakav je to cinizam… Ti 500 miliona evra u prihodima imao, najgori kapitalsta i tajkuin, uništili radnike, opljačkali fabrike i oni će da formiraju socijaldemokratsku partiju…“, konstatovao je Vučić.

Dodao je da, na kraju krajeva, naš odlučuje ko će da bude na vlasti, a ko u opoziciji.

„Tako da ljudi za to imaju priliku na izborima i o tome ću donositi uskoro odluku“, rekao je Vučić.

(Tanjug)