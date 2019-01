Kako i o čemu je sve Vučić pričao s Putinom, izvan reflektora

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio večaras da sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom uvek razgovara otvoreno o svemu, da je čak bio i u njegovoj kući i da mu je Putin svirao klavir.

Vučić je rekao da se sa Putinom susreo do sada 14 ili 15 puta, prvi put kada je bio potpredsednik vlade, kada je sa Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem otputovao u Soči, gde je još tada sa Putinom otvoreno razgovrao o rešenjima i eventualnim kompromisima.

Predsednik Srbije navodi da nam je Rusija uvek pomagala i kada je reč o apliciranju Kosova za ulazak u Interpol i Unesko i druge međunarodne organizacije, ali da je i Srbija na svakom mestu takođe podržavala Rusiju.

On je evocirao i sećanje na neke momente iz susreta sa Putinom posle ili mimo oficijelnih sastanaka.

„Putin je racionalan i ozbiljan čovek, nije satkan od mitova, ali mu je stalo do tradicije. Kada sam bio kod njega kući, kupio sam mu ikonu, primio me u 22.45 sati, bili smo sami i svirao je klavir. Pogazio sam sve protkole i uspeo da mu donesem ikonu, koja nije prošla sve procedure njihove tajne policije. On je ustao i pokazao i poverenje i poštovanje i svoj pravoslavni duh. Iznenadio sam se što je nije stavio negde sa strane, već je odmah postavio na sto uz zid, tri puta se prekstio i poljubio je“.

Vučić je dodao da su zatim razgovarali o pravoslavnom duhu i kako pravoslavlje Putin doživljava.

Dodao je da Putin izvanredno svira klavir i da ga je te noći pozvao da gledaju zajedno hokej – noćnu ligu.

Vučić je šaljivo dodao da ne zna ni klizaljke da navuče i da se ne razume u hokej.

Kaže, takođe, da su tako otvoreno razgovarali i po pitanju KiM i da bi ga Putin pitao šta bi više želeo, na primer – „ovo je za tebe rizično, a bolje za zemlju“ i slično.

„Na takav način razgovaramo, potpuno otvoreno. Tako razgovaram i sa drugima“.

Vučić je naveo da kada ga Putin pita da li je Srbija na evropskom putu da mu kaže da je svejedno šta on lično misli o tome, ali da naša zemlja ima 68 odsto trgovinske razmene sa EU i 20 odsto sa zemljama regionom koje su na evropskom putu.

Kada je reč o poglavlju 31 o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, Vučić kaže za EU:

„Imate više od pola poglavalja da nam otovrite, a propisano je da to bude kada bude zatvarano, tako da ni vi sami ne znate kada ćete to da nam otvorite, a kamoli kada ćete to da nam zatovrite“.

Vučić je istakao da Srbija nije Rusiji zabila nož u leđa kada im je bilo najteže i kada su to svi uradili.

„Bili smo fer i odgovorno i vodili svoju politku, to nije politika balansiranja već jasnih ciljeva koji su u interesu građana Srbije i Srbije i baš me briga šta o tome misle i što će posle posete Putina da nas napadne pola zapadnih medija i što će 10 dana posle toga da nas napadne pola ruskih medija. Moj posao je da obezbedim da građani Srbije žive bolje, da budu poštovani u svetu ,a to da li nas neko voli u svetu – niko nas nikad nije voleo i niko nas ne voli danas i neće nas voleti, ali nas danas više poštuju nego juče, a nadam se da će nas sutra poštovati svi više nego što nas poštuju danas“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)