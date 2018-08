Kako su pripadnici opozicije postali lažni bogoljupci

BEOGRAD – Niko od njih se ne zalaže da Kosovo bude deo Srbije, tvrdi predsednik Aleksandar Vučić o svojim političkim protivnicima i ističe da kod njih nema nacionalnih interesa, već da je sva njihova politika sračunata samo na to da dođu do vlasti.

„Pogledajte odnos prema crkvi: isati taj Janković, kao i svi iz tajkunske koalicije, bili su na strani stanara Stepe Stepanović u apelu da se ne izgradi crkva na njenom zemljištu. A do tada je bilo – kad će ta crkva da plaća porez, ta grozna crkva…“, rekao je Vučić.

Ali, kako je Crkva krenula oštro protiv bilo kakvog rešenja za Kosovo i Metohiju, oni koji su mrzeli crkvu danas postaju tobož najveći bogoljupci, iz različitih pobuda, neki iz srpstva, neki da bi se očuvala kosovska državnost, jer u tome vide šansu za politički uspeh , kaže Vučić.

On je to rekao za TV PInk komenatrišući tvit Save Janjića u kojem on kaže da je čuo opasne informacije o dogovorenom incidentu na Kosovu koji bi bio okidač za reakciju sa obe strane i uvod u podelu na terenu, kao i odgovor Saše Jankovića u prilog onome što tvrdi Sava Janjić.

„Doveli ste me u situaciju da odgovaram na nepristojne i neuljudne tračeve, na šuplje priče. Ovde nema informacije. Te šuplje priče izmišljaju naši politički protivnici iz Saveza za slobodnu Srbiju. Ako bog dan, nikada se neće tako nešto dogoditi. Zato i vodimo politku mira i stabilnosti“, istakao je on.

Vučić ističe da neće da strada nijadan čovek ni na severu ni na jugu.

„Sve svoje vreme i svu svoju energiju sam posvetio tome“, ističe on.

Kaže da ne prihvata da bahati tajkuni drže pridike narodu. Unutrašnji dijalog, kaže, treba da dovede do rešenja, a znao je da će on dovesti do nervoze kod zapadnih faktora i svih onih koji ne žele rešenje.

On je rekao da naše službe znaju ko se sve sastaje na severu Kosova, da se aktiviraju oni koje smo i zaboravili, političari od pre 20 godina i sarađuju sa stranim službama. Žele da se ne dođe do rešenja Kosova, kaže Vučić.

Kaže da neće prihvatiti ono što je bilo u Makedoniji i da će narodu biti predstavljen plan za Kosovo onakav kakav jeste i da će narod dati svoj odgovor.

Predsednik kaže da neki mnogo više vole prisustvo NATO-a nego srpske vojske.

Srbiju da povlače za uši neće ni SAD ni EU, niti bilo ko ko spada u njihov interes – kaže Vučić.

Kaže da je Srbija pokazala da je dovoljno mudra da izbegne sukobe koji su lako mogli da eskaliraju u prethodnim događajima. Ističe da je čitav pritisak stranih službi i svih u domaćoj javnosti postojao sve vreme, a sada je došlo do eksplozije.

Takođe komentarisao je i napade opozicije na njega u vezi sa referendumom o Kosovu da će trajati dva dana.

„Nema s kojom pokvaraneom idejom nisu krenuli jer polaze od sebe. Oni su dva dana držali referendum, ja neću nikad, trajaće od 7 do 20 sati, neću nikoga da molim za budućnost Srbije“, kaže on.

Ako ima šanse za neki dogovor, a u to sumnjam, reći ću narodu, kaže Vučić, ističhi da da neće izaći sa refrendumskim pitanjem na način kako je to učinjeno u Makedoniji.

„Ja neću da radim protiv svog naroda. Reći ćemo – ovo je plan za Kosvo a vi, narode, vidte možemo li više i bolje ili nećemo dobiti ništa“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)